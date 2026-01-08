Camargo licita el nuevo contrato de teleasistencia, con localización GPS y atención 24 horas

Archivo - Ayuntamiento de Camargo - ALBERTO G. IBANEZ/AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación del nuevo contrato del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria, que incluye mejoras como la incorporación de relojes o dispositivos móviles con sistema de localización GPS, una medida dirigida exclusivamente a aquellos usuarios del servicio municipal que requieran un seguimiento exhaustivo.

Se trata de un recurso gratuito para los vecinos que ofrece atención las 24 horas del día los 365 días del año, con respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, inseguridad, soledad o aislamiento.

El contrato tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga anual hasta un máximo de cuatro, y Un presupuesto base de licitación de 256.628 euros para los dos primeros años. El valor estimado máximo del contrato, en caso de prórrogas y modificaciones previstas alcanza los 518.192 euros.

El plazo para la presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas permanecerá abierto a través de la sede electrónica hasta el 23 de enero a las 14.00 horas, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

El alcalde, Diego Movellán, ha subrayado que la mejora del servicio con el sistema de localización GPS constituye una "herramienta fundamental" para "reforzar la seguridad y la tranquilidad" tanto de los usuarios como de sus familias.

Ha explicado que estos dispositivos están pensados para asistir a aquellos usuarios que comienzan a desarrollar deterioro cognitivo o enfermedades como el alzhéimer.

Según ha especificado, no se trata de un sistema de uso generalizado, sino de una solución específica para los casos que presentan mayor complejidad.

Estos dispositivos se suman a los periféricos ya instalados -como los sensores de detección de caídas, humos y gases-, además de a los adaptados para personas con dificultades de comunicación verbal o auditivas.

El nuevo contrato también contempla la instalación de sistemas periféricos de seguridad y de terminales GSM, que permiten prestar el servicio a personas que no disponen de línea telefónica fija en su domicilio, eliminando barreras de acceso y ampliando la cobertura del servicio.

A cierre de 2025, el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria contaba con 476 usuarios activos en el municipio.