Camargo moviliza cerca de 7 millones para la reordenación de Cros, el plan La Vidriera 360º o inversiones en barrios

Archivo - Pleno de Camargo. - ALBERTO G. IBANEZ/AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Camargo ha aprobado este jueves una modificación de crédito por importe cercano a los 7 millones de euros, destinada a financiar nuevas inversiones y reforzar actuaciones en el municipio con cargo al remanente líquido de tesorería.

El acuerdo, que ha salido adelante con los votos favorables del PP y Vox y el rechazo de PSOE y PRC, contempla actuaciones destacadas como los 2,8 millones de euros destinados al proyecto de reordenación y humanización de Cros, el incremento en 800.000 euros del Plan de Actuación Integrado La Vidriera 360º; e inversiones en barrios, instalaciones deportivas, centros culturales y juntas vecinales, con un importe superior al millón y medio de euros.

Asimismo, la modificación aprobada incluye partidas para recuperar espacios degradados, cubrir la pista deportiva del CEIP Pedro Velarde, adquirir vehículos para la Policía Local y otros servicios municipales, además de material deportivo y equipamiento para Parques y Jardines.

Mientras tanto, en el ámbito social, el expediente incorpora nuevas ayudas, como 25.000 euros para personas celíacas y 40.000 euros para el denominado cheque bañera, que permitirá a los mayores de 65 años, así como a aquellas personas con una discapacidad superior al 33 por ciento, recibir una subvención de 600 euros para sustituir la bañera por un plato de ducha.

En el transcurso del debate, el alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha asegurado que "el expediente cuenta con todos los informes técnicos y jurídicos favorables", un extremo que ha sido corroborado por la interventora municipal en el transcurso del Pleno, ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Movellán defendido que el actual expediente responde a una planificación económica centrada en inversiones y ayudas, frente a etapas anteriores en las que, ha criticado, "el remanente se destinaba a gasto corriente, generando una situación de inestabilidad en las cuentas municipales".

Asimismo, ha acusado a la oposición de "intentar bloquear" la ejecución de las inversiones para "retrasar lo máximo posible" la puesta en marcha de los proyectos y ayudas que "ni PSOE ni PRC fueron capaces de sacar adelante en las dos anteriores legislaturas".

Por su parte, la portavoz socialista y exalcaldesa, Esther Bolado, ha aseverado que "no se va a poder ejecutar ni un 20% de esos siete millones anunciados", por lo que ha acusado a Movellán de "engañar" a los vecinos "maquillando" la realidad, que es "una modificación de crédito fantasma".

Asimismo, ha señalado que esos 7 millones de euros "no son fruto de su gestión" sino una "herencia de la gestión realizada por el PSOE durante el anterior Gobierno y forman parte del remanente, es decir, siempre han estado disponibles en las arcas municipales", ha indicado en declaraciones a Europa Press.

Mientras que el portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Camargo, Eugenio Gómez, también ha rechazado la aprobación de este remanente. El portavoz regionalista acusó esta semana al alcalde de "hipotecar el futuro" del municipio por gobernar "a golpe de remanentes y sin una adecuada planificación del gasto".

OTROS ASUNTOS

Este ha sido el punto central del debate en una sesión en la que el Pleno también ha aprobado, entre otros asuntos, la suscripción de un convenio con el Gobierno de Cantabria para la delegación de competencias en los procesos de selección de la Policía Local, además de la prórroga del arrendamiento de una nave para el servicio municipal de obras, y varios expedientes vinculados al pago de facturas por la prestación de servicios municipales.

También se ha dado luz verde al expediente de asistencia técnica del Plan de Actuación Integrado (PAI) de Camargo y se ha aprobado la denominación de la sala de exposiciones del Centro Cultural La Vidriera bajo el nombre de quien fuera su directora, Ana Bolado, con los votos a favor del PP y Vox y la abstención del PSOE y PRC.

Por último, el Pleno ha rechazado la moción de Vox en la que la formación pedía intensificar los controles en el padrón ante el proceso de regularización extraordinaria de extranjeros puesto en marcha por el Gobierno de España.