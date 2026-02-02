Archivo - Camargo programa talleres de robótica en cuatro centros de Educación Primaria - ALBERTO G. IBANEZ - Archivo

La iniciativa, orientada al alumnado de 5º y 6º curso, refuerza competencias creativas, tecnológicas y de trabajo en equipo SANTANDER 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha programado este mes talleres de robótica en cuatro centros educativos del municipio. Se trata de una propuesta que se dirige al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria y que tiene como objetivo fomentar la capacidad de iniciativa, el espíritu emprendedor y la creatividad entre los jóvenes.

En concreto, según ha informado el Ayuntamiento, el taller está diseñado para ofrecer una primera aproximación práctica al mundo de la robótica y la ingeniería. El alumnado tiene la oportunidad de familiarizarse con la construcción y programación básica de robots, utilizando sets de LEGO y el lenguaje de programación Scratch, y afrontando retos que implican el montaje, la programación y la mejora progresiva de sus creaciones.

A través de esta dinámica, se trabajan de forma lúdica competencias vinculadas a la resolución de problemas, la creatividad, el trabajo colaborativo y la introducción a contenidos STEAM, relacionados con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas.

Los talleres se desarrollarán en en el CEIP Matilde de la Torre los días 3 y 4 de febrero; en el CEIP Mateo Escagedo el día 6 de febrero; en el CEIP Gloria Fuertes los días 10 y 11 de febrero, y en el CEIP Juan de Herrera los días 24, 25, 26 y 27 de febrero.

La actividad está organizada por la Concejalía de Formación en el marco de los talleres de emprendimiento creativo y con ella, el Ayuntamiento colabora con los centros escolares en el desarrollo de habilidades y competencias propias de la iniciativa emprendedora, así como en aspectos relacionados con el carácter innovador y tecnológico presente en las etapas de formación, ha explicado el concejal de Formación, Cristian Armada.

Los talleres de robótica, con una duración de cuatro horas, se plantean como una actividad complementaria a los de emprendimiento creativo que se imparten previamente en los centros educativos. Ambos comparten un enfoque pedagógico común, como el aprendizaje activo y el trabajo en equipo, ha indicado el edil.