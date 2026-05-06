Camargo propone cambiar el nombre franquista de la calle Alcalde Arche por 'Standard Eléctrica'

Camargo propone cambiar la calle franquista Alcalde Arche por 'Standard Eléctrica' - ALBERTO G. IBANEZ-AYTO DE CAMARGO

CAMARGO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo sacará próximamente a información pública la propuesta de cambiar la denominación de la calle franquista Alcalde Arche, que pasará a denominarse 'Calle Standard Eléctrica', para aplicar la Ley de Memoria Democrática.

El alcalde, Diego Movellán, ha indicado que esta actuación responde al "compromiso institucional" de adaptar el callejero a los principios de memoria democrática, de manera que "aprovechamos la oportunidad para reconocer una parte esencial de nuestra historia colectiva", como el desarrollo industrial vinculado a Standard Eléctrica.

Asimismo, ha lamentado "las molestias" que el cumplimiento de la normativa estatal va a causar a los vecinos.

En este sentido, los servicios municipales ya trabajan para que el "impacto" de esta medida sea el menor posible para quienes tengan que realizar gestiones administrativas, como obtener certificados de empadronamiento.

En relación a la nueva denominación, ha apuntado que "cumple con la normativa" a la vez que "rinde homenaje" tanto a generaciones de trabajadores, como al "papel decisivo" que esta empresa tuvo en la configuración del actual Camargo.

Además, supone una "oportunidad" para "poner en valor" la memoria industrial del municipio, "estrechamente ligada" a su desarrollo económico y social a lo largo del siglo XX.

También, coincide con la proximidad del centenario de la implantación de Standard Eléctrica, en 1927, un hito en la historia local, al constituirse como una de las principales fuentes de empleo en los núcleos de Muriedas y Maliaño.

Especialmente relevante fue el periodo comprendido entre finales de los años cuarenta y mediados de los cincuenta, cuando la empresa experimentó una importante expansión. Desde sus inicios, con 361 operarios en 1947, llegó a superar los 1.800 trabajadores en la década de 1970, su máximo nivel de producción y proyección internacional, con exportaciones a distintos países.

El crecimiento de la actividad industrial favoreció la aparición de empresas auxiliares y el desarrollo urbanístico del entorno, atrajo población y consolidó zonas residenciales como la de la actual calle objeto de renombramiento, ubicada en las inmediaciones de las antiguas instalaciones fabriles.