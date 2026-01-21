Camargo repartirá más de 5.000 euros en premios en el concurso de disfraces por grupos del Carnaval

Archivo - Concurso de disfraces por grupos en el Carnaval de Camargo - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO/ ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo repartirá más de 5.000 euros en premios en el concurso de disfraces por grupos, que se celebrará el domingo 15 de febrero coincidiendo con el desfile de Carnaval del municipio.

El certamen está abierto a la participación de grupos formados por cinco o más personas. Podrán inscribirse el mismo día del desfile, a partir de las 17.00 horas, en la Avenida de Cantabria, junto al Parque de Cros.

El alcalde, Diego Movellán, ha invitado a los camargueses a sumarse a uno de los eventos "más queridos y con más tradición del Valle". "Los Carnavales de Camargo constituyen una referencia en Cantabria", ha subrayado el regidor, que ha recordado que, en la pasada edición participaron en el certamen 800 personas, distribuidas en 21 grupos, tanto de dentro como de fuera del municipio.

El desfile dará comienzo a las 18.00 horas desde el Parque de Cros. Durante el mismo, los participantes en el concurso de disfraces por grupos deberán portar de forma visible el número de control entregado por la organización y completar el recorrido íntegro fijado.

El jurado, designado por la comisión encargada de organizar los Carnavales en el Valle de Camargo, valorará los disfraces teniendo en cuenta criterios como el número de componentes, la armonía del conjunto, la originalidad, la animación, el ritmo y la coreografía.

En concreto, en esta edición se concederán nueve premios generales, con dotaciones que van desde los 850 euros que corresponden al conjunto ganador, hasta los 125 euros del noveno, además de premios especiales para los cuatro primeros grupos del municipio, dotados con 500, 400, 200 y 150 euros, respectivamente.

Además, la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Camargo (ACEARCA) entregará un vale de compra de 200 euros al primer grupo local clasificado.

El importe de los premios se repartirá de manera alícuota entre los componentes de cada grupo premiado, que deberán designar un representante.

En caso de que algún grupo desee incluir música o realizar una animación especial deberá comunicarlo en el momento de la inscripción. Esta animación se realizará exclusivamente a la llegada al escenario de la Plaza de la Constitución, con una duración máxima de dos minutos.

Cuando la animación requiera música, será responsabilidad del grupo aportar el archivo en formato digital y entregarlo a los técnicos de sonido unos minutos antes de la actuación.

La entrega de premios tendrá lugar durante el descanso del baile de Carnaval, que se celebrará en la Plaza de la Constitución el mismo día.