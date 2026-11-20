Camargo reúne a 200 escolares en la jornada de sensibilización sobre la discapacidad 'Ponte en mi lugar' - ROMAN G.AGUILERA

CAMARGO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pabellón del CEIP Pedro Velarde ha acogido este viernes la jornada de sensibilización 'Ponte en mi lugar', en la que alumnado de cuatro centros educativos de Camargo ha conocido, a través de talleres prácticos, algunas de las barreras que encuentran las personas con discapacidad en su vida cotidiana y los recursos que facilitan su participación.

La jornada, que se ha desarrollado entre las 10.00 y las 13.30 horas, ha reunido a 200 escolares de los colegios Sagrada Familia, Gloria Fuertes, Matilde de la Torre y Pedro Velarde, acompañados por sus docentes.

El programa ha incluido 14 talleres y una mesa informativa de CERMI Cantabria. Entre las actividades, la ONCE ha propuesto un circuito de movilidad sin visión y un taller de iniciación al braille, mientras que COCEMFE Cantabria ha planteado un recorrido para identificar barreras de accesibilidad. El alumnado también ha podido acercarse a la lengua de signos con FESCAN y probar modalidades de deporte adaptado como la boccia, el eslalon y el baloncesto en silla de ruedas.

La programación se ha completado con propuestas sobre el autismo y las emociones, así como con juegos y actividades creativas. Junto a CERMI Cantabria, han participado en la jornada la ONCE, COCEMFE, AMICA, ASPACE, APTACAN, ASCASAM Salud Mental Cantabria, la Fundación Síndrome de Down y FESCAN.