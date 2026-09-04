'Camino Escena Norte' llevará este otoño nueve funciones de otras comunidades a Cantabria

El Consejero De Cultura, Turismo Y Deporte, Luis Martínez Abad, Presenta La Octava Edición De Camino Escena Norte. - GOBIERNO

SANTANDER, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de intercambio cultural a través de las artes escénicas 'Camino Escena Norte' traerá este otoño a Cantabria un total de nueve funciones de compañías de otras comunidades autónomas que participan en esta iniciativa, y que se representarán en otros tantos municipios de la región entre el 19 de septiembre y el 7 de noviembre.

En concreto, en la octava edición del certamen, que este año se desarrolla bajo el lema 'Latidos escénicos', albergarán las funciones programadas espacios de Santander, Marina de Cudeyo, Los Corrales de Buelna, Santoña, Torrelavega, Astillero, Laredo, Reinosa y Unquera.

En total, 18 compañías de Cantabria, Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra y La Rioja participarán, desde el 18 de este mes y hasta el 15 de noviembre, en el 'Itinerario Constelaciones', un programa de intercambio artístico que mostrará parte de la producción escénica profesional de estos seis territorios a través de propuestas de teatro, títeres, danza y artes del movimiento, circo contemporáneo e ilusionismo. Suma un total de 18 espectáculos, tres por territorio, seleccionados por profesionales independientes.

El programa ha sido presentado este viernes en Santander en una rueda de prensa a cargo del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad; la coordinadora del programa, Nerea Soto; la presidenta de la asociación cántabra de empresas productoras de artes escénicas (ACEPAE) y productora de Hilo Producciones, Begoña García, y los representantes de las compañías cántabras seleccionadas este año: Cristina Samaniego de 'Espacio espiral' y Juan Trueba de 'Trueba & Trueba'.

El consejero se ha referido a esta iniciativa como una "red de vida, de diálogo y de complicidad entre los pueblos del norte de España", que convierte el trazado del Camino de Santiago, "la mayor arteria de intercambio de ideas, espiritualidad y cultura de Europa", en "una autopista de creatividad y talento". "Convertimos los caminos de piedra en escenarios vivos", ha apostillado.

Por su parte, responsables del programa y de los participantes han destacado que 'Camino Escena Norte' abarca seis comunidades autónomas que suman casi siete millones y medio de habitantes, el 14, por ciento del territorio de España y representan a unas 170 compañías y profesionales de las artes escénicas, lo que hace que sea "un proyecto único" en todo el país. También han valorado su contribución a la descentralización de la cultura y la "visibilidad" y "riqueza" que aporta.

PROGRAMA EN CANTABRIA.

En Cantabria, el ciclo se abrirá el 19 de este mes con una doble cita. Por un lado, en el Palacio de Festivales de Cantabria los riojanos Violeta y Péndula pondrán en escena 'Esto es un poema', un montaje de teatro, títeres y nuevo circo, mientras que en el Teatro de las Antiguas Escuelas de Orejo (Marina de Cudeyo), la compañía gallega Ártika Cía mostrará su espectáculo dirigido a público adulto 'Non pasarán'.

En octubre, las propuestas en la región comenzarán el 2 con 'Peter Pan y Wendy' en el teatro municipal de Los Corrales de Buelna. Se trata de una propuesta de teatro y títeres a cargo de la compañía riojana El Perro Azul. Al día siguiente, el Teatro Casino Liceo de Santoña acogerá la puesta en escena de 'Juana I de Castilla', con los riojanos Nueve Lunas Teatro, y el 4 habrá teatro y títeres en el Teatro Municipal Concha Espina de Torrelavega con la compañía asturiana Luz de Gas y su propuesta 'Dibújame una palabra'. Ese mismo día, pero en la Sala Bretón de Astillero, se podrá disfrutar del montaje 'La niña 104/104.Haurra', a cargo de la compañía navarra Yarleku Teatro.

El 23 de octubre será el turno de teatro para todos los públicos en la Casa de Cultura Doctor Velasco de Laredo con la compañía vasca Ados Teatroa que presentará '52 hercios'. Al día siguiente, Saltantes Teatro llegará desde Asturias hasta el Teatro Principal de Reinosa con 'La balada del norte'. El Itinerario Constelaciones se cerrará en Cantabria el 7 de noviembre con la actuación, en el Auditorio Bajo Deva de Unquera, de los gallegos Teatro de Ningures que pondrán en escena su montaje para público adulto 'Las guardianas o el nudo del tejedor'.

Mientras Cantabria recibe las propuestas de ocho compañías de otros territorios, las tres cántabras seleccionadas esta edición llevarán sus espectáculos a nueve localidades de Asturias, País Vasco, Navarra y La Rioja.

Se trata de Espacio Espiral, que presentará 'Tierra de sombras' en Grado (Asturias), Agurain (Euskadi) y Logroño; Hilo Producciones, con 'Atra Bilis', coproducción de las compañías Sótanob (Asturias) y La Estampa Teatro (Extremadura) que actuará en Eibar (Euskadi), Valle de Aranguren (Navarra) y Arnedo (la Rioja), y Trueba & Trueba Producciones, que presentarán 'El último aullido', producción con la que acaban de conseguir el Premio al Mejor Espectáculo de Sala en el Festival de Teatro de Ciudad Rodrigo, que tienen actuaciones programadas en Navia (Asturias), Alsasua (Navarra) y Haro (La Rioja).

CAMINO EXPANDIDO.

Junto al Itinerario Constelaciones convive Camino Expandido, programa que reúne la actividad que rodea al circuito de funciones y amplía el proyecto a través de encuentros con los públicos, talleres, acciones de mediación, colaboraciones con otros proyectos culturales y actividades dirigidas al propio sector profesional.

Una de las grandes protagonistas de esta edición será Asturias, que toma el relevo de Cantabria en el FOCO de Camino Escena Norte, que reúne un programa de acciones de dinamización sectorial y promoción exterior destinado a visibilizar la creación escénica profesional del territorio protagonista.

Entre sus principales actividades se encuentra Habitación Peregrina PRO, que celebrará su séptima edición del 21 al 23 de septiembre en Laboral Ciudad de la Cultura, en Gijón.

CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS RECOMENDADOS

La octava edición se completa con el Catálogo de Espectáculos Recomendados Camino Escena Norte 2026, formado por 36 producciones, seis por cada comunidad participante. La selección ha sido realizada por comisiones profesionales y constituye una herramienta de promoción y apoyo a la distribución de las compañías fuera de sus territorios de origen.

En el caso de Cantabria el catálogo incluye, además de los tres espectáculos que girarán en el itinerario Constelaciones, otras tres producciones: 'En algún lugar estaremos bien', de María Castillo Herrero; 'Gorila, la jaula humana', de Edy Asenjo & Co., y 'Medea', de La Machina Teatro.