El Campamento Urbano de Torrelavega reúne a 150 niños en dos semanas de actividades educativas y de ocio

Inaugurción del Campamento Urbano de Torrelavega - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El XXVII Campamento Urbano de Torrelavega ha comenzado este lunes con la participación de 150 niños que disfrutarán de un programa de actividades educativas y de ocio que incluirá talleres, manualidades, juegos, gymkanas, excursiones y una jornada de pernocta en Suances.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha explicado que, además, el campamento contará con diversas propuestas para fomentar la convivencia, el trabajo en equipo y el conocimiento del entorno.

Las actividades se realizarán de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 17.00 horas, ofreciendo a las familias una alternativa de ocio educativo durante las vacaciones estivales.

La iniciativa, organizada por la Fundación Amigó en colaboración del Ayuntamiento, se desarrollará hasta el 14 de agosto.

Durante el acto inaugural, la directora de la Fundación Amigó, Blanca Díez, ha dado la bienvenida a los participantes y ha agradecido la confianza de las familias y el apoyo del Ayuntamiento para hacer posible una nueva edición de un campamento que alcanza ya su vigesimoséptima edición y que continúa siendo "una referencia del verano en Torrelavega".

Por su parte, el primer teniente de alcalde, José Luis Urraca, ha trasladado a los participantes sus mejores deseos para estas dos semanas de actividades y los ha animado a disfrutar al máximo de la experiencia.

"Sé que estos días los esperáis con mucha ilusión. Espero que los disfrutéis" ha señalado Urraca, que ha destacado la consolidación de esta iniciativa y el trabajo que realiza la Fundación Amigó a través del campamento, que "lleva ya muchos años ofreciendo a niños y niñas la oportunidad de conocer mejor Torrelavega de una manera divertida".