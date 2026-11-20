La campaña municipal 'Tu madre ha sufrido violencia machista' llega al hospital Valdecilla - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña municipal 'Tu madre ha sufrido violencia machista', que el Ayuntamiento de Santander puso en marcha en 2025 con motivo del 25N, ha llegado al hospital Marqués de Valdecilla, donde estará instalada hasta finales de enero.

El acto de inauguración ha contado con la asistencia de la concejala del Igualdad, Zulema Gancedo, quien ha puesto en valor la importancia de esta propuesta "que invita a mirar atrás para comprender de dónde venimos y por qué hemos de seguir trabajando con los jóvenes, en el ámbito educativo y con la población en general para seguir avanzando y dejar atrás el maltrato que miles de mujeres vivieron, sometidas a formas diferentes de maltrato, normalizadas e invisibilizadas".

Gancedo ha asegurado que la campaña, con el lema 'Tu madre ha sufrido violencia machista', pretendía ser un golpe de efecto directo al espectador, ya que una frase interpela y obliga a mirar la violencia de género desde un lugar íntimo: el hogar, la familia, lo más cercano.

Así, ha recordado que la autora de la creatividad, Isabel de la Sierra, ha recibido el LAUS de bronce, unos galardones referentes de las tendencias creativas en el ámbito del diseño gráfico y la comunicación visual.

"Queríamos acordarnos de las mujeres mayores que han sufrido la violencia en silencio, sabíamos además que era una idea difícil y arriesgada y cuando propusimos la idea a la autora, recogió a la perfección el sentido y la creatividad fue excelente", ha remarcado.

La campaña estaba enmarcada dentro del IV Plan Estratégico municipal para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Se expuso en los mupis y tótems instalados por la ciudad la semana del 24 al 28 de noviembre en la Plaza del Ayuntamiento y se colocaron expositores con la explicación de la campaña y los testimonios de cuatro mujeres con un acceso a un código QR que permitía escucharlos.

Finalizada la campaña, que estuvo situada en la Plaza del Ayuntamiento y posteriormente en Juan de Herrera, pasaron a ser parte del ambiente expositivo en los diferentes centros cívicos, acercando así el contenido a toda la ciudadanía. También ha estado en UNATE -del 15 de abril al 29 de mayo- y en las facultades de Derecho e Industriales y Telecomunicaciones hasta esta misma semana.