El Campeonato Comedores de Sobaos de Ambrosero se celebrará el 26, con Sobao Exprés y Premio al reel más visto

Archivo - Campeonato Comedores Sobaos. - SACRED MOMENTS/CASA ESCOJO - Archivo

SANTANDER, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato Mundial de Comedores de Sobaos de Ambrosero, que se celebrará el domingo 26 de julio, a las 20.00 horas en las Antiguas Escuelas de Ambrosero, contará con dos novedades: El estreno del Sobao Exprés y el Premio al reel más visto, dotado con 150 euros.

Organizado por Escojo Artesanos y la Junta Vecinal de Ambrosero, el Campeonato ya tiene completas las 30 plazas para su quinta edición, en la que volverá a reunir a participantes llegados de distintos puntos de España para enfrentarse al reto de comer el mayor número posible de sobaos en tan solo ocho minutos.

Con las inscripciones ya cerradas, la organización afronta la recta final de los preparativos del evento, que tendrá entrada libre para el público, ha indicado en nota de prensa Casa Escojo, encargada de elaborar los sobaos protagonistas del Campeonato.

En cuanto a las novedades que se incorporarán este año, el Premio al Reel más visto del Mundial busca acercar el campeonato a nuevos públicos a través de las redes sociales.

Cualquier asistente podrá participar grabando un reel durante el evento, que tendrá que publicar en Instagram entre el 26 y el 29 de julio, etiquetando a @mundialdesobaos y comunicando su participación a la organización.

Así, el vídeo que acumule más visualizaciones a las 21.00 horas del miércoles 29 de julio recibirá un premio de 150 euros.

La segunda novedad será el estreno oficial del Sobao Exprés, una prueba que nació de forma espontánea en la pasada edición cuando el campeón decidió destinar parte de su premio a lanzar un reto entre el público.

Tras la segunda tanda del Campeonato, diez personas podrán participar en esta nueva competición abonando una inscripción de 10 euros. El objetivo será comerse un único sobao en el menor tiempo posible y el ganador recibirá un premio de 100 euros.

Además de estas novedades, el campeonato repartirá un total de 5.300 euros en premios, entre los que destaca el Gran Premio Multiservicios Río Miera, dotado con 3.000 euros para quien consiga superar el récord actual de 17 sobaos.

Además, el Campeonato mantendrá algunas de sus tradiciones más reconocidas, como el desempate mediante el lanzamiento de sobaos a un antiguo caldero de leche o el lanzamiento de los sobaos sobrantes al público como broche final de la jornada.