Un campus urbano conectará el Parque de Innovación en Salud con Valdecilla y la Facultad de Medicina

Infografía del Parque de Innovación en Salud. - GOBIERNO DE CNATABRIA

SANTANDER, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Revolution', de Tres Estudio Arquitectos, ha ganado el concurso de ideas convocado por la Fundación Marqués de Valdecilla para construir el Parque de Innovación en Salud, que se ubicará sobre una parcela de casi 57.500 metros en el solar de la antigua Residencia Cantabria, y en el que se contempla un campus urbano que conecta el propio parque con el Hospital Valdecilla y la Facultad de Medicina.

La propuesta, que estima una inversión de 85 millones de euros, une la ciencia, la universidad y la ciudad mediante una estructura continua con espacios abiertos, verdes e infraestructuras compartidas.

Integra laboratorios biomédicos, el IDIVAL y un nuevo centro de investigación, biobanco, laboratorios de innovación y simulación, incubadora de empresas, el Hospital Virtual Valdecilla, áreas administrativas, una residencia para científicos y zonas comunes como un auditorio y un anfiteatro, entre otras cosas.

En concreto, el proyecto plantea que los edificios ocupen una superficie de 8.000 metros cuadrados --frente a los 14.000 actuales--, aprovechando los desniveles del terreno y las escaleras mecánicas instaladas. Asimismo, conecta el parque con el hospital mediante una plataforma-puente de 4,5 metros de altura, salvando el tráfico por debajo.

Se trata del proyecto "más transformador" y la "apuesta más ambiciosa" en salud, ciencia e innovación llevado a cabo en la región, ha destacado la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, este miércoles durante la presentación del proyecto, junto a los arquitectos ganadores.

Buruaga ha subrayado que este proyecto supone un "símbolo" de la Cantabria que "avanza, quiere competir y aprovechar todo su talento", además de una "enorme oportunidad" para el futuro de la Comunidad Autónoma.

El proyecto 'Revolution' servirá de base para el proyecto técnico, que se deberá contratar y redactar, y al que seguirá la constitución de la fundación público-privada, con participación institucional del Ejecutivo autonómica, que será la responsable de la gobernanza del parque y de convocar el concurso para adjudicar el proyecto a lo largo del próximo año.

La presidenta ha explicado que la fundación ya cuenta con sus estatutos y su patronato, liderado por profesionales expertos, y que desde el año pasado funciona su Consejo Consultivo, con personas "relevantes" como Carmen Vela, José Carlos Flórez, Mara Dierssen, Ángel Font o Alberto Ruiz Jimeno, que ya han abordado los pilares clave del proyecto científico, "que han servido de base para este concurso".

De forma paralela, "se están cumpliendo" los plazos de la demolición de la antigua Residencia Cantabria, cuya retirada de amianto se prevé llevar a cabo en marzo o abril de 2027, y en agosto podría estar concluida, además del acondicionamiento del terreno.

PAISAJE URBANO DEL CONOCIMIENTO

Además de Buruaga, han participado en la presentación Angelina Moltalbán, Eduardo Aymat y Daniel Lainz, los tres socios de Tres Estudio Arquitectos, quienes han explicado que el "verdadero reto" de este proyecto es integrar la Facultad de Medicina, el Hospital Valdecilla y el futuro Parque de Innovación en Salud, y hacer un "paisaje urbano del conocimiento".

Han coincidido con la presidenta en que se trata de ir más allá de un edificio y construir "un ecosistema urbano de innovación biomédica", que conecta la asistencia sanitaria, investigación, docencia, transferencia del conocimiento, innovación y empresa, y se abre a la ciudad permeable, accesible y sostenible que favorece la interacción y la atracción de talento.

Según han detallado, este proyecto "dimensionado", que surge tras analizar otros centros de investigación del mundo, tiene el objetivo de integrar el parque en la ciudad y la ciudad en el parque, aprovechando las cuotas y las rasantes del terreno.

Finalmente, han avanzado que se presentarán al concurso para ejecutar el proyecto, el cuál se podrá llevar a cabo en "una o varias fases". En el caso de que se construya todo a la vez, prevén que los trabajos se prolonguen durante "tres o cuatro años" desde que se concede la licencia.