Cancelados por huelga de controladores en Charleroi los vuelos de esta tarde entre Santander y Bruselas

Archivo - Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La huelga de controladores aéreos en Charleroi convocada este sábado ha provocado la cancelación de dos vuelos de Ryanair en el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander.

Los vuelos afectados son el FR6057, que debía partir a las 18.25 horas de Charleroi con llegada al Seve Ballesteros a las 20.20 y, consecuentemente, también el que debía despegar desde el aeródromo cántabro a las 20.45 hacia el aeropuerto belga, según ha detallado Amigos de Parayas en la red social X.

El resto de vuelos que parten de Santander este sábado a Sofía (Bulgaria); Milán (Italia); Madrid (tres vuelos); Lanzarote; Alicante; París (Francia); Barcelona (dos vuelos); Edimburgo (Escocia); Málaga y Menorca continúan sin cambios.