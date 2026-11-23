Archivo - Ryanair en el aeropuerto Seve Ballesteros de Santander. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vuelo de Bruselas a Santander y vuelta de este lunes, 23 de noviembre, se han cancelado debido a la huelga general convocada para esta jornada en Bélgica.

De hecho, el tráfico aéreo con origen y destino en Bélgica quedará prácticamente paralizado durante este lunes como consecuencia de una jornada de huelga general convocada en todo el país en protesta contra las políticas de austeridad y reformas del Gobierno belga.

En el caso del aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, se han cancelado los vuelos con origen y destino Charleroi, operados por Ryanair. El primero debía llegar a la capital cántabra a las 9.15 horas y el segundo, salir de ella a las 9.40.