Cantabria aboga por "aligerar" el currículo y por un estudio "profundo" del calendario escolar

SANTANDER 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Cantabria, Sergio Silva, cree que se debería "aligerar" el currículo en España, que tiene "mucho" en comparación con los países europeos y de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y puede suponer "un factor de estrés en los centros": "Parece que no llegamos nunca a completar el currículo y hay una sensación de que hay que acabarlo como sea", ha expresado.

Y eso a veces conduce también a una sensación de "ansiedad" en torno al calendario escolar, que influye en el currículo y que está dividido en trimestres a nivel nacional pero es bimestral desde hace una década en esta comunidad autónoma, donde el también titular de Formación Profesional y Universidades ha reiterado que es el momento de hacer un "estudio profundo" del mismo que sirva de marco para recabar datos y tomar decisiones o hacer cambios, si fuera necesario.

Eso sí, ha apuntado que esas modificaciones y mejoras se abordarían y adoptarían con un debate "sosegado", una reflexión "global" y consenso, en el seno del Consejo Escolar de Cantabria, que además se va a "enriquecer" con la incorporación de más miembros.

"Los cambios que haya que introducir serán cambios muy mediatos para mejorar lo que ya tenemos" y que "no podemos poner en riesgo", ha señalado Silva, para quien "las cosas en Cantabria, educativamente, van bien", desde el punto de vista del currículo, el calendario, la inversión o la estructura del profesorado, y atendido a indicadores objetivos del Ministerio de Educación, del informe PISA y otros internacionales.

El consejero ha respondido así a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa que ha ofrecido para presentar el informe sobre actividades complementarias de refuerzo (tareas y deberes) del Consejo Escolar y ha señalado que de cara a posibles cambios el planteamiento sería "primero el currículo y luego el calendario".

En este sentido, ha indicado que el currículo viene del Ministerio y que la última ley orgánica que hizo un diseño nuevo -a nivel estatal y autonómico- es muy reciente. Y a continuación, tras insistir en que un cambio en este ámbito exige "consenso" para "jugar todos a lo mismo", ha opinado que el contexto nacional actual "no es el mejor para eso".

"Estamos constantemente hablando de otras cosas de más actualidad que son de mayor impacto pero no son tan importantes. Y el currículo es, para mí, una de las cuestiones donde más margen de mejora hay en este país y, por lo tanto también, en Cantabria".

No obstante, el consejero del ramo en la región no cree que no se cumpla el currículo o los objetivos del mismo, sino que "hay cosas que corregir".

Y en el plano estructural, esto es, en el calendario escolar, ha reiterado que "nunca" se tomarán decisiones "en solitario" y si no hay "un consenso generalizado".

En este punto, y teniendo en cuenta que este 2025 se cumplen diez años de la implantación del reparto de las clases en bimestres, ha considerado que es momento de hacer un estudio "profundo" de cara a posibles cambios. "No nos asusta ese debate. Es más, creemos que la responsabilidad nos debe llevar a ese debate", ha señalado para finalizar.