Archivo - Cantabria abona a los municipios los 926.773 euros del complemento del Fondo de Cooperación Municipal - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha abonado este martes a los 102 municipios de la región el complemento del Fondo de Cooperación Municipal, que supone 926.773 euros más destinados a las corporaciones locales, alcanzando una cifra total de 19,4 millones de euros.

Así lo ha anunciado la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, quien ha destacado la agilidad en la tramitación del expediente para hacer efectivo el pago, con el fin de que los ayuntamientos dispongan cuanto antes de este dinero, "tan importante" de cara a garantizar el funcionamiento de los servicios municipales y facilitar el equilibrio de las cuentas.

De esta forma, el Ejecutivo autonómico hace efectivo el pago de las diferencias generadas y la nueva cifra total del fondo, complementando, tras la entrada en vigor de los nuevos presupuestos regionales -el 1 de mayo-, las cantidades abonadas en febrero con los presupuestos prorrogados y que reducían las cuantías en más de la mitad de los municipios.

Urrutia ha valorado que el Fondo crece un 5 por ciento en 2026, gracias al acuerdo parlamentario entre el Grupo Popular y el Regionalista, y todos los ayuntamientos incrementarán los importes que reciben entre un 3 y un 7,4 por ciento.

La cuantía del Fondo ha crecido en tres años consecutivos por encima del IPC, superando las previsiones legales, en lo que es la primera vez que un Gobierno abona a los ayuntamientos por encima de lo marcado en la ley.

Durante la legislatura, "ha aumentado para todos los ayuntamientos en casi 2,5 millones de euros, es decir, un 14,4 por ciento más", ha subrayado la consejera, que ha insistido en el compromiso "firme" al respecto del Gobierno "municipalista" presidido por María José Sáenz de Buruaga.

"Sabemos de la importancia de este fondo para los ayuntamientos y por eso defendimos contar con presupuestos, complementar la cuantía abonada a comienzos de año y que ningún municipio recibiera menos fondos, propiciando la sostenibilidad de las administraciones locales", ha añadido.

De esta forma, "no hay ningún municipio que pierda", ha insistido la consejera, porque, con la prórroga presupuestaria, "había 39 municipios que aumentaban su cuantía a costa del resto que la perdían", ha concluido.