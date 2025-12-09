Cantabria abre la inscripción del sorteo para la pesca del salmón 2026, con un cupo máximo de 38 ejemplares

Pesca. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria ha abierto el plazo para inscribirse en el sorteo oficial para la adjudicación de permisos de pesca de salmón correspondientes a la temporada 2026, cuyo cupo máximo se reduce de manera "notable", hasta un total de 38 ejemplares.

El sorteo, cuyo proceso "garantiza la transparencia y la igualdad de oportunidades" entre los pescadores interesados, se llevará a cabo conforme a la normativa vigente de aprovechamiento piscícola en los ríos salmoneros de la comunidad autónoma, y afecta a los tramos autorizados de los cauces del Asón, Pas, Saja-Besaya, Nansa y Deva, principales escenarios de esta modalidad de pesca deportiva en Cantabria.

La consejera del ramo, María Jesús Susinos, ha destacado que para la temporada del próximo año se han reforzado las medidas de protección de especies como el salmón, para priorizar "el equilibrio" entre la actividad deportiva y la preservación del ecosistema, especialmente en especies que mantienen actualmente una situación "delicada".

Las principales novedades para 2026 afectan a la pesca del salmón atlántico, cuyo periodo hábil se abrirá el 1 de mayo y se mantendrá hasta alcanzar el número máximo de capturas autorizadas o, en su defecto, hasta el 30 de junio.

Los cupos anuales de captura se reducen de manera "notable", fijándose un máximo anual de capturas autorizadas por río de 12 ejemplares en el Asón, 15 en el Pas, 6 en el Nansa, y 5 en el Deva, con un total de 38. Los ejemplares capturados en los tramos del río Deva compartidos con Asturias computarán en su cuota anual.

Asimismo, se establece un máximo de un ejemplar por pescador y temporada y de tres ejemplares para cada río en las zonas libres. Si este cupo se alcanzase en lo que restase de temporada únicamente se podría ejercer la pesca del salmón en los cotos.

Susinos ha destacado que este procedimiento busca compatibilizar la actividad deportiva con la conservación de las poblaciones de salmón atlántico, una especie de "gran valor" ecológico, cultural y socioeconómico para Cantabria, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Asimismo, ha señalado que todos los pescadores deberán cumplir estrictamente la normativa vigente en materia de cupos, tallas mínimas, zonas habilitadas y modalidades autorizadas, cuya información se encuentra disponibles en la página web de la Dirección General de Montes y Biodiversidad.