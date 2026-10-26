Cantabria acogerá el Congreso Nacional de Calidad Asistencial en 2027

Calidad Asistencial de Valdecilla - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cantabria acogerá la XLIII edición del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA) en 2027, un logro fruto del trabajo e impulso conjunto de los profesionales del Servicio Cántabro de Salud (SCS) y la Sociedad Cántabra de Calidad Asistencial (CanQa), según ha indicado el Gobierno regional.

La cita recalará en Santander avalada por el alto nivel demostrado por la delegación cántabra en la reciente edición del congreso celebrada en Gijón, donde el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla destacó especialmente al alzarse con el premio a la Mejor Comunicación del Congreso y el galardón a la Mejor Comunicación en el área de Gestión de la Calidad.

El trabajo ganador, titulado 'Construyendo valor con Lean Healthcare: ocho años de transformación asistencial en un hospital terciario', se impuso ante más de 800 propuestas de toda España. Liderado por el equipo de la Unidad de Calidad -con María Concepción Fariñas como primera firmante, junto a Ana María Ruiz, Virginia Flor, Leticia Calvo, Erick Alfonso Lino y María Ángeles Ballesteros-, el proyecto destaca por su ambicioso enfoque transversal: superar la visión tradicional por servicios para mirar y rediseñar el hospital a través del recorrido real que hace el paciente.

Para lograrlo, durante los últimos ocho años Valdecilla ha desplegado la metodología 'Lean' rediseñando el flujo de atención en 10 áreas clave, eliminando esperas y tareas que no aportan valor. Gracias a este sistema, se han creado y mejorado protocolos vitales como los códigos de atención al trauma grave (adulto, pediátrico y obstétrico) y el código ictus, o los procesos en el bloque quirúrgico y la maternidad.

Los resultados de esta transformación tienen un impacto directo y medible en la salud y en la percepción ciudadana. En el caso del 'Código Trauma', por ejemplo, esta reorganización ha logrado reducir la estancia media y disminuir la mortalidad del 5,8% al 3,6%. Además, la experiencia y satisfacción global de los pacientes alcanza un NPS (Net Promoter Score) de 76, elevándose a 90 en las áreas de críticos, y cuatro servicios del hospital han obtenido ya la exigente certificación internacional de calidad ISO 9001.

PREMIO A LOS PROFESIONALES

Más allá del uso de herramientas de gestión, el "verdadero éxito e innovación" de este proyecto --según el Ejecutivo-- radica en haber logrado un cambio de cultura organizativa gracias a la "implicación masiva" de la plantilla.

Se trata de un éxito coral en el que han participado de forma directa 338 profesionales de todas las categorías organizados en 15 grupos de mejora, sumados a más de 600 trabajadores y 24 pacientes que han aportado su visión en diversos talleres de trabajo.

"Por eso, el premio es de los profesionales de Valdecilla", ha destacado Fariñas, jefa de la Unidad de Calidad. "La mejora de la atención sanitaria la construyen, día a día, todas y cada una de las personas que tratan, cuidan y acompañan a los pacientes y a sus familias. El equipo de Calidad acompaña y coordina, pero lo que el jurado ha reconocido es el compromiso de los profesionales del hospital, sostenido durante ocho años. Porque una atención mejor no se encuentra: se construye entre todos", ha subrayado.

Todo este "músculo clínico y de gestión" será el anfitrión del próximo congreso que la SECA coorganizará junto a la Sociedad Cántabra de Calidad Asistencial (CanQa).

"Convertir a Santander en la capital nacional de la calidad y la seguridad del paciente supondrá una oportunidad inmejorable para poner en valor el talento de los equipos del SCS y atraer a la ciudad a cientos de expertos de todo el país", ha destacado el Gobierno.