Archivo - Cantabria activa el nivel 2 del operativo contra incendios forestales ante el aumento de temperaturas - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha activado este martes la totalidad del operativo de prevención y lucha contra incendios forestales ante la situación meteorológica prevista para las próximas horas y el aumento del riesgo de incendios forestales en la mayor parte de la región.

El Ejecutivo ha decidido activar el nivel 2 en toda Cantabria y movilizar todos los recursos humanos y materiales disponibles para garantizar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia que pueda producirse, ha informado en un comunicado.

Desde la Dirección General de Montes y Biodiversidad, dependiente de la Consejería de Desarrollo Rural, han hecho un llamamiento a la máxima responsabilidad y colaboración ciudadana para evitar cualquier actividad que pueda provocar igniciones en el medio natural.

Así, han incidido en la prohibición de las quemas en todo el territorio, la importancia de no utilizar fuego en espacios abiertos, no arrojar colillas ni objetos combustibles y extremar las precauciones en trabajos agrícolas, forestales o de mantenimiento que puedan generar chispas.

"La prevención sigue siendo la herramienta más eficaz para evitar incendios forestales y proteger tanto el patrimonio natural como la seguridad de las personas", ha señalado el Gobierno.

El operativo realizará un seguimiento permanente de la evolución meteorológica y de cualquier incidencia que pueda registrarse durante el tiempo de activación.