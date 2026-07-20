Cantabria activará la fase 2 del PLATERCANT para coordinar los efectivos y las medidas para el eclipse total

Rueda de prensa de los consejeros de Medio Ambiente y Presidencia sobre el dispotivo previsto para el eclipse - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria activará este martes, 21 de julio, la situación 2 del Plan Territorial de Emergencias de Cantabria (PLATERCANT) con el fin de coordinar los efectivos y las actuaciones previstas por las diferentes administraciones para el eclipse total del 12 de agosto --plenamente visible en la región-- ante la alta movilidad que se prevé a las zonas donde se podrá observar, sobre todo lugares de costa, playas orientadas al oeste y la zona sur.

Con ello, el Ejecutivo autonómico pondrá en marcha el mayor dispositivo preventivo de la historia de la comunidad, con un total de cinco puestos de mando avanzado simultáneos ubicados en las cinco zonas que ha establecido como puntos de observación preferentes --mirador de Peñacabarga (Medio Cudeyo), Virgen del Mar (Santander), playa del Dichoso (Suances), el páramo de La Lora (Valderredible) y una finca privada cerca del Faro de Ajo (Bareyo)--.

Se contará así con dispositivos de vigilancia, de asistencia sanitaria y de protección civil adaptados a la afluencia del público.

Así lo han avanzado este lunes en rueda de prensa el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, y la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, quien ha destallado que la activación del Plan se realiza por recomendación del Gobierno de España a las comunidades que se verán afectadas por el eclipse y en coordinación con éste, ya que también se activará el Plan de Protección Civil del Estado.

Todo ello con el fin de planificar, coordinar e implementar las medidas preventivas, organizativas y de emergencias necesarias para garantizar la seguridad ante "un evento de singular relevancia desde el punto de vista científico, pero también turístico y económico" que no se produce en la Península Ibérica desde 1912, ha destacado Media.

Está previsto que este martes se constituya el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) --que el día del eclipse estará en la Virgen del Mar-- que tendrá su primera reunión el miércoles a las 9.00 horas.

Tras ella, será la reunión del Consejo Asesor que aconsejará sobre la adopción de medidas que no se hayan adoptado hasta ahora, puesto que ya se han tomado algunas de manera preventiva y de organización, como la prohibición de encender fuego en todos los espacios abiertos, quemas o usar material pirotécnico durante ese día o que se alargue el servicio de salvamento y socorrismo en las playas, entre otras.

Según ha explicado Urrutia, a estas medidas se sumarán otras a partir del miércoles que será cuando se incorpore al Plan otras administraciones y otros efectivos al dispositivo que Cantabria tiene organizado y que, a día de hoy, asciende a 200 personas, 23 embarcaciones, trece ambulancias y entre 15 y 20 vehículos de rescate.

A ello se suma el personal propio del sistema autonómico de protección civil y de gestión de emergencias, tanto rescatadores como el de refuerzo que se realizará en esa jornada en los bomberos autonómicos que se hará en los parques afectados y el refuerzo en el Centro de Atención de Emergencia con más gestores en la sala 112, además del refuerzo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y voluntarios de protección civil que se conocerán a partir del miércoles.

Por último, los consejeros han pedido a los ciudadanos que planifiquen con antelación desde dónde van a ver el eclipse de cara a evitar cualquier emergencia o aglomeración, evitando desplazamientos innecesarios hacia el oeste durante la hora que dura el eclipse --a las 20.27 horas será el total-- y que tengan en cuenta que tras él ya será de noche.

Además, toda la información sobre las medidas adoptadas y las recomendaciones para el eclipse estarán disponibles a partir de este martes en una página web que estará operativa a través de un banner en la web institucional del Gobierno www.cantabriaes.es