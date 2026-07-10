Cantabria activará este sábado el nivel dos del operativo de lucha contra incendios forestales

Archivo - Entorno del Puerto San Glorio - 112 CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha decidido activar el nivel dos del operativo de prevención y extinción de incendios forestales a partir de las 07.00 horas de este sábado, ante la previsión de una situación de riesgo extremo y muy alto de incendios forestales en la mayor parte de la región.

En un comunicado, el Ejecutivo regional ha explicado que esta decisión se adopta tras el análisis de las previsiones meteorológicas y de los índices de peligro de incendios forestales previstos para la jornada del sábado, que sitúan amplias zonas del territorio en los niveles más elevados de riesgo.

Entre los principales factores que incrementan la peligrosidad destacan las altas temperaturas previstas, la baja humedad y la situación de inestabilidad atmosférica que podría derivar en tormentas durante la jornada.

Además, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene una alerta por tormentas en las comarcas de Liébana y Campoo-Los Valles a partir de las 12.00 horas del sábado, por lo que en caso de que estas tormentas vengan acompañadas de escasa o nula precipitación, los rayos podrían generar nuevos focos de incendio, aumentando el nivel de riesgo.

Ante este escenario, el Gobierno movilizará todos los recursos humanos y materiales disponibles para garantizar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia que pueda producirse a lo largo del día.

El Gobierno ha detallado que la situación requiere una especial vigilancia debido a que todos los medios aéreos del Estado están trabajando en la atención de los grandes incendios que afectan a Andalucía, Aragón y Cataluña, por lo que dificultaría o imposibilitaría la llegada de refuerzos estatales de forma inmediata en caso de una emergencia de gran magnitud.

Por ello, la Dirección General de Montes y Biodiversidad hacen un llamamiento a la máxima responsabilidad y colaboración ciudadana, evitando cualquier actividad que pueda provocar fuego en el medio natural.

El operativo permanecerá en situación de máxima alerta y realizará un seguimiento permanente de la evolución meteorológica y de cualquier incidencia que pueda registrarse durante la jornada del sábado.