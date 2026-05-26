Cantabria adaptará la cartelería de los centros de salud para favorecer la integración de los daltónicos

Presentación del proyecto 'ColorADD' en Valdecilla - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Cantabria adaptará progresivamente la cartelería y la señalética de los centros asistenciales para favorecer la integración de las personas que padecen daltonismo, unas 25.000 en Cantabria --uno de cada doce hombres y una de cada 200 mujeres--.

Además, se pretende que esta medida se haga extensible al resto de entornos sociales de la comunidad.

Al respecto, el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha acogido este martes la presentación de un proyecto que "facilita la vida" a los daltónicos --quienes sufren una patología por la que no ven bien los colores--, al adoptar el código 'ColorADD' en la señalización y el uso de filtros correctivos.

El 'ColorADD' es un lenguaje único, universal, inclusivo y no discriminatorio que permite a los daltónicos identificar colores y que es de utilidad en todos los ámbitos donde el color sea un factor de identificación, orientación o elección.

El consejero de Salud, César Pascual, ha participado en la presentación de la iniciativa y ha indicado que, aunque hay distintos tipos y grados de daltonismo, este trastorno de la visión implica tener limitaciones y barreras que impiden una integración social plena si el entorno no está adaptado.

"No se pueden mover en condiciones normales por un hospital, cruzar una calle o distinguir el color de las banderas para el baño en una playa", ha explicado.

Por eso, el consejero ha detallado que su departamento desplegará progresivamente este proyecto, que implica realizar una planificación íntegra de cada centro asistencial y que culmina con una adaptación completa.

En la presentación oficial han participado el creador del código 'ColorADD', Miguel Neiva, y su directora de desarrollo, Clara Güedes; así como el gerente de Valdecilla, Félix Rubial, y la directora general de Farmacia, Humanización y Coordinación Sociosanitaria, María Isabel Priede.