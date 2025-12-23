Cantabria alcanza el máximo de 50 locales de juego autorizados en la región

Archivo - Salón de juego.- Archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha finalizado la elaboración de un mapa de locales de juego, un instrumento de información de la situación y distancias de estos establecimientos en la región y que recoge el cumplimiento de la normativa autonómica.

Con la última autorización concedida de forma provisional por el Ejecutivo, la comunidad ha alcanzado el límite de 50 en el número de salones de juego, cumpliéndose la medida de planificación prevista en la ley regional para proteger los derechos de los consumidores y de protección especial a las personas vulnerables.

Lo ha destacado así en un comunicado la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, que además ha presentado el borrador del primer plan estratégico de prevención de juego patológico.

Se trata de un instrumento que alinea las iniciativas en este ámbito con el objetivo de prevenir y eliminar los riesgos de sufrir este tipo de adicciones, así como de realizar la mejor atención a las personas que sufren esta patología.

Tras la presentación de este instrumento en el seno del Consejo Técnico de coordinación y seguimiento de las medidas de prevención del juego de la comunidad autónoma, se abrirá un plazo de alegaciones para que sus representantes -consejerías, asociaciones de padres y madres, y entidades que tratan ludopatías- presenten sus propuestas para mejorar el documento.

En palabras de la consejera, Isabel Urrutia, "es necesario contar con la colaboración de todos para desarrollar los objetivos del plan y lograr incrementar las medidas de protección de los sectores más vulnerables, como son los menores". Así, ha considerado "esencial" todas las medidas de prevención y planificación contenidas en el documento para "minimizar" su impacto en la salud pública.

Según el Gobierno, las asociaciones que atienden a las personas con problemas de adicción han acogido "positivamente" este proyecto, así como las líneas estratégicas propuestas, y especialmente han agradecido la oportunidad de realizar mejoras al documento inicial.

El plan recoge iniciativas en cinco líneas estratégicas encaminadas a impulsar el conocimiento de las características, prevalencia e impacto el trastorno del juego y determinar las necesidades de la población afectada, potenciar la intervención con las personas afectadas mediante el trabajo conjunto con las Fuerzas y Cueros de Seguridad y una mayor formación dirigida a personal de la administración pública, docente, empresas del sector y de hostelería.

Además, otras líneas estratégicas buscan mejorar la prevención del trastorno del juego, fomentar las habilidades y conductas alternativas a la adicción del juego y los videojuegos, así como reforzar las labores de inspección y regulación normativa.

Urrutia ha anunciado una campaña conjunta con las entidades especializadas en prevención y tratamiento de adicciones -AMAT y Proyecto Hombre- para informar y trasladar a la población recomendaciones en torno al problema de la adicción al juego, además de ofrecer consejos para prevenirla y un servicio de ayuda.

MAPA DE JUEGO, CANTABRIA ALCANZA EL LÍMITE DE AUTORIZACIONES

Por otro lado, el Gobierno ha terminado el mapa de locales de juego de Cantabria, que ha alcanzado el límite de 50 en el número de salones.

El Ejecutivo ha informado a los miembros del Consejo de los criterios técnicos seguidos para la medición de las distancias en la tramitación de las autorizaciones, que en la comunidad es de 500 metros de separación entre locales y también de 500 metros respecto a centros educativos y unidades de salud mental para ludopatías, "uno de los regímenes más restrictivos del país".

MEDIDAS DE INSPECCIÓN

La consejera se ha comprometido a impulsar nuevas medidas para la prevención del abuso del juego y del juego patológico entre adolescentes y se ha referido a la puesta en marcha de un protocolo de actuación para perfeccionar la respuesta de la administración pública y aplicar las medidas de protección y prevención del juego necesarias a menores y personas inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (autoprohibidos).

Igualmente, ha dado cuenta del balance de las inspecciones realizadas a los establecimientos de juego. Así, el Gobierno regional ha realizado durante 2025 (con datos cerrados a 19 de diciembre) 2.916 inspecciones en establecimientos dedicados al juego y otras 4.638 en máquinas recreativas.

Urrutia ha considerado que el Servicio de Juego del Ejecutivo ha realizado una "intensa" labor inspectora para velar por el cumplimiento de la normativa regional y especialmente en relación a la protección de las personas más vulnerables: las autoprohibidas y las menores de edad.