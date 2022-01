Cantabria alegará contra la propuesta de Hacienda sobre financiación porque es un "disparate"

Pide partir del 'status quo', redefinir algunas variables y que no haya "pan para todos" en el reparto de la partida de costes fijos

Cantabria presentará alegaciones a la propuesta de financiación autonómica remitida por el Ministerio de Hacienda porque está "totalmente en desacuerdo" con ella y la ve como un "puro disparate" que "comprometería seriamente la sostenibilidad financiera" de la comunidad ya que le podría suponer una pérdida de hasta 472 millones de euros.

Así lo han anunciado este lunes, en rueda de prensa, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), el vicepresidente regional, Pablo Zuloaga (PSOE), y la consejera de Economía y Hacienda, la también socialista María Sánchez.

El más rotundo en expresar su oposición ha sido Revilla, que es quien ha calificado la propuesta del Ministerio como un "disparate" y ha asegurado que la comunidad "va a replicar contudentemente" este planteamiento del departamento que dirige María Jesús Montero y se ha mostrado "seguro" de que no va a salir adelante.

Para ello, confía en que se mantenga el 'bloque' de las comunidades que participaron en noviembre en la Cumbre de Santiago de Compostela, que, previsiblemente, se reunirán de nuevo "antes del verano" en Cantabria, concretamente en el municipio de Comillas.

A preguntas de los medios, el presidente regional ha señalado que una pérdida de 472 millones para la comunidad --que es el peor de los casos que se contempla para Cantabria-- sería "inviable". "Eso descártalo. Es como si me preguntas que si cae un meteorito de 10 kilómetros de diámetro, que qué solución tenemos. Ninguna. No, eso no es aceptable ni puede haber nadie sensato que imponga esas condiciones. Entonces es que la autonomía desaparece", ha replicado.

También han manifestado su oposición al planteamiento del Ministerio la consejera de Economía y Hacienda como Zuloaga pese a que la propuesta del Gobierno de España parte de un departamento dirigido por su compañera de partido María Jesús Montero.

Zuloaga ha señalado que las alegaciones de Cantabria van dirigidas a mejorar el sistema de financiación propuesto por el Gobierno de España y reclamar que se contemplen las demandas que siempre ha defendido la comunidad a la hora de garantizar "un criterio de reparto justo que garantice la equidad de los servicios que se prestan en los diferentes territorios de España".

"Esto no va de frentismos políticos ni de frentismos territoriales. Esto va de asegurar a los cántabros y a las cántabras un sistema de financiación que garanticen los servicios que reciben hoy y que tienen que seguir recibiendo en el futuro y que evidentemente deben de mejorar", ha señalado Zuloaga.

ENTRE 200 Y 472 MILLONES DE PÉRDIDA

La consejera ha explicado que, a la vista del estudio de la propuesta de Hacienda, si sale adelante el modelo de financiación que plantea en ella el Ministerio y todos los recursos que reciben las comunidades se reparten en función del criterio de población ajustada, "Cantabria perdería un volumen de ingresos que comprometería seriamente su suficiencia financiera".

En lo que respecta a las cifras, Sánchez ha explicado que como el documento remitido contempla múltiples fórmulas para calcular las diferentes variables, se plantean diferentes escenarios para la comunidad, aunque todos ellos supondrían pérdida para la comunidad.

Ha explicado que en el escenario "menos desfavorable", Cantabria podría perder hasta 8 puntos porcentuales en su participación en el sistema de financiación. Con datos cerrados para 2017, recibiría 97 millones menos, cantidad que si se traslada la diferencia a los datos de las entregas a cuenta para 2022, serían 200 millones menos, un planteamiento que colocaría a Cantabria como la segunda comunidad que más pierde en términos relativos, solo por detrás de Extremadura.

Y si se simula el escenario "más negativo", la pérdida en el sistema de financiación podría alcanzar los 33 puntos porcentuales. Con datos de 2017 serían 364 millones menos, una cifra prácticamente equivalente al dinero que dedica Cantabria a Valdecilla, que trasladada a datos de 2022 haría que la pérdida llegara a los 472 millones.

LAS ALEGACIONES

Sánchez ha explicado que son cinco los "puntos principales" de las alegaciones que presentará Cantabria, entre ellos el de mantener el denominado 'status quo', lo que significaría que se garantizase el mantenimiento de los recursos.

Los otros son que se evalúe y pondere de una forma "más realista" el impacto del envejecimiento poblacional y la dispersión en la variable sanidad; "dar más relevancia a la orografía" y considerarla como "variable propia"; "redefinir" la variable dispersión geográfica para que sea "más realista" y reclamar que la partida de costes fijos se reparta "entre las comunidades que realmente lo necesitan". "No podemos caer en el error del pan para todos", ha dicho.

El Gobierno ha presentado este lunes a los agentes sociales las alegaciones de Cantabria a esta propuesta de financiación autonómica y a lo largo de esta semana se harán distintas aportaciones porque el plazo para enviar el documento es el 31 de enero.

También se iba a llevar, antes de mandarlo, con la Comisión de Economía del Parlamento regional pero, dado que en enero en la Cámara no hay actividad, se compartirá el documento una vez remitido.