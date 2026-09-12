Cantabria amanece por debajo de los 8 grados

Archivo - Alto Campoo.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha amanecido este sábado por debajo de los 8 grados centígrados, como es el caso de Cubillo de Ebro y Polientes, ambos en Valderredible, que han registrado 6,8 y 7,9ºC entre las 5.00 y las 6.00 horas.

Además, también destacan en este listado de temperaturas mínimas de la región las marcadas en Bárcena Mayor (Los Tojos), con 7,1ºC, y Alto Campoo, con 7,9º, antes de las 8.30 horas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

Por su parte, el mercurio de los termómetros ha bajado en Reinosa hasta los 7,7 grados durante la madrugada.

Por contra, las máximas se han situado en lo que va de jornada en el litoral, con Castro Urdiales a la cabeza con 22ºC marcados a las 10.10 horas; seguido de Santander (20,3ºC) y el aeropuerto Seve Ballesteros (19,5ºC).

A nivel nacional, la mínima se ha dado en Puerto del Pico (Ávila) donde la temperatura ha descendido a los 3,8ºC y la máxima la ha alcanzado el aeropuerto de Sevilla con 28,2 grados.