Cantabria amanece en Navidad con la segunda mínima más baja del país: -10,8 ºC en Cabaña Verónica

SANTANDER 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha amanecido este jueves, 25 de diciembre, día de Navidad, con la segunda temperatura mínima más baja de todo el país: -18,8 grados centígrados registrados en Cabaña Verónica, en Picos de Europa, que también se ha registrado en Astún-La Raca.

El punto cántabro ha registrado ese valor a las ocho de la mañana, y el de Huesca a las 4.50 horas, y por debajo del mismo solo se ha situado Pradollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada, en Granada, con -12,9 ºC a las 8.50 horas.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press, Cantabria ha registrado, también en Picos de Europa, la décima temperatura más baja de España, de -6,8 grados en Coriscao a las 8.40 horas.