Cantabria amplía el alcance de las ayudas a la natalidad, con un límite de renta de 70.000 euros

Archivo - Una persona pasea con un carrito de bebé en un parque.- Archivo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTANDER 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado, en su reunión de este viernes, el proyecto de decreto por el que se modifica la regulación de las ayudas destinadas al fomento de la natalidad en Cantabria, con el objetivo de reforzar el apoyo a la maternidad y ampliar el acceso a estas prestaciones.

El principal cambio introducido consiste en la elevación del límite máximo de renta para acceder a las ayudas, que pasa de 50.000 a 70.000 euros, ha informado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Esta iniciativa actualiza el marco establecido en 2015, adaptándolo a con motivo de la evolución económica y social y a las necesidades actuales de las familias cántabras.

En un análisis realizado por la Administración autonómica, se identificaba el nivel de renta como la principal causa de denegación de solicitudes, alcanzando porcentajes superiores al 60% en los expedientes tramitados en los últimos meses.

La revisión del umbral se justifica, además, por la evolución de los niveles salariales en Cantabria, donde el incremento de las rentas medias había reducido el número de potenciales beneficiarias bajo los límites anteriores.

Con esta actualización, el Gobierno regional busca garantizar que las ayudas lleguen a un mayor número de familias, especialmente a aquellas con rentas medias, que quedaban fuera del sistema pese a cumplir el resto de requisitos.

Además, la modificación adapta los tramos de renta previstos para las subvenciones por nacimiento o adopción del segundo hijo, con el fin de mantener una distribución proporcional ajustada al nuevo límite económico.

De este modo, la ayuda de 400 euros pasará a corresponder a rentas superiores a 44.000 euros y hasta 70.000 euros; la de 600 euros, a rentas superiores a 24.000 euros y hasta 44.000 euros; y la de 900 euros, a rentas de hasta 24.000 euros.

La memoria que acompaña al proyecto también constata que la modificación aprobada en 2025 para ampliar de 2.000 a 5.000 habitantes el límite de población de los municipios cuyas madres empadronadas pueden acceder a la ayuda mensual de 100 euros por hijo menor de tres años ha tenido un impacto "muy positivo", con un incremento del 33% en las solicitudes presentadas en 2025 respecto al año anterior.

Sin embargo, el aumento del límite de renta hasta 50.000 euros "no produjo el efecto esperado", lo que ha motivado esta nueva revisión.

Con esta modificación, el Ejecutivo autonómico refuerza el objetivo de fomentar la natalidad en Cantabria mediante "ayudas que tengan en cuenta la realidad económica de las familias y sigan siendo útiles como instrumento de apoyo a la maternidad y a la crianza".

PLAN CORRESPONSABLES 2026

En este sentido, el Consejo también ha aprobado el expediente para la puesta en marcha del Plan Corresponsables 2026 en Cantabria, dirigido a financiar actuaciones que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral mediante el impulso de servicios de cuidados y el fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres.

Esta iniciativa, enmarcada en una política estatal consolidada, tiene como objetivo garantizar el cuidado como un derecho y avanzar en la igualdad efectiva, incorporando una perspectiva de género e interseccional que prioriza la atención a los colectivos más vulnerables.

La convocatoria, que se tramitará en régimen de concurrencia competitiva y se dirige a entidades locales, contará con una dotación total para Cantabria de más de 2,8 millones de euros, cofinanciados entre el Estado y la comunidad autónoma.

Las actuaciones subvencionables incluyen servicios de cuidados profesionalizados para menores, acciones de formación en masculinidades igualitarias, sensibilización social y generación de conocimiento en materia de corresponsabilidad.