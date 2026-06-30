Archivo - Cantabria amplía las bonificaciones del transporte público por carretera a jóvenes menores de 31 años - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica este martes el decreto por el que el Gobierno da continuidad al sistema de bonificaciones en el transporte público regular de viajeros por carretera para los jóvenes, ampliando la franja de edad hasta los 31 años.

Los descuentos que entrarán en vigor este miércoles, 1 de julio, y permitirán que este colectivo viaje con un descuento del 70% sobre el precio del billete ordinario en todas las líneas interurbanas de competencia autonómica.

Una medida con la que el Ejecutivo cántabro mantiene unas bonificaciones que comenzaron a aplicarse el 1 de julio de 2025 y que finalizaban hoy, 30 de junio, reforzando además su alcance al ampliar en cinco años la edad de los beneficiarios.

Para beneficiarse de este descuento los jóvenes deben disponer de la nueva Tarjeta Interoperable de Transporte de Cantabria (TITC) en su modalidad personalizada, que a partir de ahora contará con tres perfiles de usuario: el perfil infantil, para menores de 15 años, que mantiene la gratuidad del servicio; el perfil joven 25, que comprende a los usuarios de entre 15 y 25 años; y el nuevo perfil joven 30, que incorpora a las personas de entre 26 y 30 años.

Ambos perfiles jóvenes disfrutarán de un descuento del 70%. Las bonificaciones serán cofinanciadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y por el Gobierno de Cantabria.

En este segundo semestre del año, el Ministerio mantiene la financiación necesaria para garantizar la gratuidad del transporte a los menores de 15 años y un descuento del 50% para los jóvenes de hasta 25 años. Por su parte, el Gobierno regional complementa estas ayudas para elevar la bonificación hasta el 70% y asume, además, la extensión del descuento a los jóvenes menores de 31 años que quedan fuera de la financiación estatal.

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha destacado que los datos demuestran que estas bonificaciones están cumpliendo su objetivo ya que cada vez son más los jóvenes que utilizan el transporte público para sus desplazamientos y, por ello, "hemos querido dar un paso más, ampliando estas ayudas a todos los menores de 31 años".

Media ha subrayado que esta iniciativa supone un apoyo directo a la economía de muchas familias cántabras, al tiempo que favorece una movilidad más sostenible y contribuye a que el autobús sea una alternativa "cada vez más atractiva" para los desplazamientos cotidianos.

EL AUTOBÚS CONTINÚA GANANDO VIAJEROS

Desde la implantación de este sistema de descuentos, el 1 de julio de 2025, y hasta el pasado 31 de mayo, se han aplicado bonificaciones en 341.387 viajes realizados por jóvenes y en 82.858 desplazamientos correspondientes al perfil infantil, unos datos que evidencian la buena acogida de esta iniciativa.

Además, durante los cinco primeros meses de 2026 la red autonómica de transporte regular de viajeros por carretera ha registrado un incremento del 6,1% en el número de usuarios, alcanzando los 2.374.655 viajeros.

En la actualidad, la Tarjeta Interoperable de Transporte de Cantabria se ha consolidado como el principal medio de pago de la red autonómica y ya está presente en tres de cada cuatro viajes realizados.

"Nuestro objetivo es seguir avanzando hacia un transporte público cada vez más accesible, eficiente y sostenible, ofreciendo a los jóvenes más facilidades para desplazarse por toda Cantabria y fomentando hábitos de movilidad que benefician al conjunto de la sociedad", ha concluido el consejero.

TARJETA DE TRANSPORTE DE CANTABRIA

Para acceder a estas bonificaciones será necesario disponer de la Tarjeta Interoperable de Transporte de Cantabria en su modalidad personalizada. Quienes ya dispongan de una tarjeta anónima podrán personalizarla en las oficinas de atención al público de las estaciones de autobuses de Santander y Torrelavega, en horario de 08.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes laborables.

También podrán realizar este trámite de forma telemática a través de la sede electrónica de la Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral de Cantabria (CTL).