Cantabria aprueba el borrador del IV Plan de Formación Profesional 2027-2030 con presupuesto de 155,7 millones

Comisión Permanente y el Pleno del Consejo de Formación Profesional de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Empleo, Eduardo Arasti, ha presidido este viernes la Comisión Permanente y el Pleno del Consejo de Formación Profesional de Cantabria, que han dado luz verde al borrador del IV Plan de Formación Profesional 2027-2030, un documento que ha calificado como "clave" para el futuro de la región y "estratégico" para que siga siendo "motor de cohesión social, competitividad y desarrollo profesional" y que contará con una dotació nde 155,7 millones de euros.

El nuevo plan viene a llenar "un vacío" de 10 años, ya que sustituye al anterior de 2017, que finalizó en 2020 sin ninguna continuidad.

Durante el último año, las consejerías de Formación Profesional y de Empleo han trabajado en el diseño y elaboración de un documento que "dé respuesta a las necesidades y desafíos formativos", desde los grados A hasta los E, y ahora recibirá ahora las aportaciones de los agentes sociales en un proceso "totalmente participativo".

La directora general de Formación Profesional, Cristina Montes, ha explicado que se trata de un plan "ambicioso que se dimensiona económicamente, con el fin de cuantificar el esfuerzo y el impacto económico que implicará su desarrollo en nuestra comunidad autónoma, alcanzando un presupuesto integrado por ambas consejerías de 155,7 millones de euros".

El borrador se estructura en torno a seis grandes líneas estratégicas que articulan objetivos y acciones para el periodo 2027-2030: Mapa FP, Orienta FP, Implanta Calidad Integral, Internacionaliza FP, Dualiza FP Cantabria y Legisla-Divulga FP, que incluyen más de 160 acciones temporalizadas en cuatro años.

Entre las actuaciones previstas destacan la creación de un sistema integrado de información y orientación profesional, el desarrollo de itinerarios formativos más flexibles y personalizados, la consolidación de la acreditación de competencias profesionales, la mejora de la planificación de la oferta formativa y el fortalecimiento de la conexión entre la FP y las necesidades reales del tejido productivo cántabro.

El plan también contempla medidas para reforzar la calidad y la innovación en los centros, impulsar la formación permanente del profesorado, avanzar en la digitalización y fomentar proyectos de innovación, transferencia de conocimiento y emprendimiento vinculados a la Formación Profesional.

Uno de los ejes estratégicos es la internacionalización de la Formación Profesional cántabra, mediante el impulso de las movilidades del alumnado y del profesorado, el fortalecimiento de los programas Erasmus+ y la creación de alianzas internacionales que permitan proyectar la excelencia de la FP cántabra en Europa.

Asimismo, el IV Plan apuesta por seguir avanzando en la dualización del sistema, reforzando la colaboración entre los centros y las empresas.

En definitiva, el plan busca dar respuesta a los estudiantes, maximizando el éxito del alumnado en el sistema educativo con tendencia cero en el abandono escolar temprano; a las familias, potenciando un sistema integral de orientación profesional y vocacional; a las empresas, siendo respuesta directa y ágil a las necesidades reales del tejido empresarial; y a la sociedad cántabra, cualificando a jóvenes y adultos.

Arasti ha subrayado que "invertir en FP es invertir en talento, en innovación, en competitividad y en el bienestar de nuestra sociedad".

En el Pleno del Consejo de Formación Profesional también se ha aprobado el Decreto de cambio de nombre del CIFP nº 1 de Santander, que pasará a denominarse CIFP Elena García Armada, un cambio de denominación para ofrecer un "nombre identificativo" a este centro educativo en reconocimiento a la trayectoria personal y profesional destacable de la investigadora y su vinculación con Cantabria.