Cantabria aprueba la declaración de emergencia para retirar el alga asiática de la playa de Trengandín de Noja

El consejero de Medio Ambiente y la alcaldesa de Noja visitan la playa de Trengandín, donde se acumulahn toneladas de alga asiática. - GOBIERNO DE CANTABRIA

NOJA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, ha aprobado, por segundo año consecutivo, una declaración de emergencia para limpiar la playa de Trengandín de Noja del alga asiática invasora que se acumula estos días en este arenal.

El departamento que dirige Roberto Media ha puesto en marcha un dispositivo para llevar a cabo la retirada de las toneladas de alga que se están acumulando en el arena, con el fin de que recupere su estado original.

Así lo ha informado Media este viernes en la visita que ha realizado a la playa de Trengandín, junto a la alcaldesa, Mireia Maza, para explicar las medidas en las que está trabajando el Gobierno de Cantabria.

"Durará el tiempo que sea necesario para no perjudicar al Ayuntamiento y a los visitantes que en estos días de verano llenan Noja", ha avanzado el consejero, que ha destacado que su departamento gastó en 2025 más de 600.000 euros en la recogida diaria de esta especie invasora y este año empieza unas semanas antes. "Vamos a ver lo que nos cuesta", ha apuntado.

Media ha trasladado a la regidora el apoyo del Ejecutivo autonómico para afrontar un problema que, en su opinión, "puede arruinar la economía de todo un municipio que vive del turismo" y del que es "responsable" el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, que "sigue desaparecido", ha criticado.

En este punto, ha indicado que en una conferencia sectorial de Medio Ambiente de 2022 ya se aprobó la estrategia de control de esta alga, incluida en el catálogo español de especies exóticas invasoras, "dejando claro que la responsabilidad y la competencia para su gestión es del Ministerio para la Transición Ecológica".

Sin embargo, ha lamentado que cuatro años después el Gobierno de Sánchez "no ha hecho nada para abordar este grave problema". Así, Media ha pedido al presidente y al delegado que "se pongan a trabajar y actúen".

"Que no pierdan ni un minuto más y que abandone la dejadez que han demostrado ante este problema tan grave que se veía venir y que dejen de mirar para otro lado", ha trasladado el responsable cántabro de Medio Ambiente, que ha añadido que el pasado 30 de junio se reunió con la directora general del Mar y Costa para advertir que este problema "iba a volver a aparecer" y "no encontramos ninguna respuesta positiva, solo balones fuera".

El consejero ha asegurado que no se van quedar "ni parados ni callados" porque se trata de un alga invasora y, por lo tanto, "no la tienen que recoger los ayuntamientos".

De esta forma, Media ha avanzado que el Ejecutivo autonómico va a acudir a los tribunales de Justicia para reclamar el dinero que se ha gastado en la retirada de dicha alga invasora y que la Administración General del Estado se lo abone íntegramente.

Asimismo, el titular de Medio Ambiente ha indicado que su departamento sigue trabajando con el Instituto de Hidráulica Ambiental (IH) y con otras comunidades autónomas para ver si el alga tiene "algún aprovechamiento".

Por su parte, la alcaldesa de Noja ha agradecido el apoyo del Gobierno de Cantabria por salir "en auxilio" del Ayuntamiento para limpiar las playas y ha reclamado "lo mismo" al Estado.