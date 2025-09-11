Cantabria aprueba la mejora del tramo de la CA-460 entre las ermitas de Escalante por 1,9 millones

Archivo - La construcción de las 15 viviendas de sustitución en Escalante concluirá en verano de 2026 - GOBIERNO - Archivo

Adjudicado equipamiento y material para los centros de Atención Primaria y los hospitales de Laredo y Valdecilla por 3,2 millones

SANTANDER, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha aprobado este jueves, en su reunión semanal, el contrato de mejora de la plataforma y la construcción de un nuevo paseo peatonal en el tramo que une las ermitas de San Roque y de San Román de Escalante, en la carretera CA-460 Escalante- Castillo, que carece de aceras en la actualidad.

La actuación, que tiene un presupuesto estimado de 1,9 millones de euros y unos diez meses de ejecución, permitirá conectar de forma peatonal estos dos puntos, ampliando y mejorando la plataforma a lo largo de 1,7 kilómetros, ya que se cambiará el sistema de drenaje y se renovará el firme, lo que redundará en la seguridad vial.

Además, en el Consejo de Gobierno se ha informado de la adjudicación de equipamiento y material sanitario (para cirugía, ecógrafos, salas de radiología y productos) para los centros de Atención Primaria y los hospitales de Laredo y Valdecilla, por importe de 3,2 millones de euros.

En Educación, se ha aprobado el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de la Hermandad de Campoo de Suso para financiar las obras de mejora del CEIP Rodríguez de Celis. El Ejecutivo aportará 15.000 euros para la reparación del patio escolar y la sustitución de la caldera, que rondará los 18.000 euros, y que estarán concluidas antes del próximo mes de diciembre.

Y también ha autorizado conceder una subvención al Ayuntamiento de Reocín por 90.000 euros para el Programa de impulso de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad pública, prioritariamente para niños de 1 y 2 años.

En Cultura, Turismo y Deporte se ha acordado conceder para este año 2025 la Insignia 'C' en el ámbito de la cultura de Cantabria a la Sociedad Coral de Torrelavega, en reconocimiento a "la relevancia de su actividad en beneficio de la cultura cántabra y por su acreditada trayectoria cultural".

También se ha dado luz verde al contrato del servicio de limpieza y aseo del Museo Marítimo del Cantábrico (MMC), por un valor estimado 482.828 euros y un plazo de dos años, con posibilidad de prórroga.

En Industria, Empleo, Innovación y Comercio se ha autorizado el acuerdo de colaboración con la Federación del Comercio de Cantabria (COERCAN) para financiar un plan de dinamización y promoción comercial con una subvención de 100.000 euros.

CASA DEL INTENDENTE RIAÑO EN LIÉRGANES

Finalmente, en el área de Economía, se ha autorizado la adquisición del cincuenta por ciento del pleno dominio, a favor de la Administración General de la comunidad autónoma, de las fincas que forman el conjunto patrimonial denominado 'Casa del Intendente Riaño' (inmueble del Palacio de La Costera), situado en Liérganes.

Se trata de un edificio histórico y una de las construcciones más antiguas de la localidad, del siglo XVI, con reformas en tiempos posteriores, en el XVII y XVIII, un Bien de Interés Cultural "en perfecto estado de conservación" que pasará a la comunidad vía legado y de donación.

Ocupa una superficie construida de 544 metros cuadrados sobre una parcela de 8.000 y el destino del conjunto patrimonial, del que el Ayuntamiento tendrá la propiedad del 50% restante, queda vinculado a fines culturales, artísticos y/o científicos.