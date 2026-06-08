Cantabria apuesta por flexibilizar las coberturas de Agroseguro ante el aumento de enfermedades emergentes

Reunión de trabajo de Agroseguro de la zona norte - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural de Cantabria, María Jesús Susinos, ha apostado por flexibilizar las coberturas de Agroseguro ante el aumento de enfermedades emergentes.

Lo ha hecho con motivo de su participación en la reunión de trabajo de Agroseguro de la zona norte, en la que se han dado cita directivos de la entidad, responsables territoriales, agentes comerciales, técnicos y representantes del sector ganadero procedentes de Asturias, León, Cantabria y el País Vasco, así como el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez.

Según ha informado el Gobierno regional, en la jornada se han presentado los datos correspondientes al ejercicio 2025 en Cantabria, incluyendo el número de pólizas suscritas, la evolución de los siniestros, así como las modificaciones introducidas y las novedades previstas en los productos aseguradores.

Susinos ha puesto en valor que Agroseguro ya cubre aspectos "fundamentales que han aportado estabilidad al sector", como las indemnizaciones por animales sacrificados debido a enfermedades como la tuberculosis y la brucelosis. "Estas coberturas han sido clave para dar tranquilidad a nuestros ganaderos en situaciones difíciles", ha subrayado.

En este contexto, ha insistido en la necesidad de seguir avanzando ante una nueva realidad sanitaria marcada por la aparición constante de enfermedades emergentes. "Hoy ya no hablamos de enfermedades aisladas en un continente. Vivimos en un mundo globalizado donde, en muy poco tiempo, una enfermedad puede trasladarse de África a cualquier punto de Europa, incluida España", ha señalado.

Ante ello, la consejera ha mostrado especial preocupación por la situación actual del sector ganadero, que está viviendo "meses de enorme inquietud" ante la proliferación de nuevas patologías como la enfermedad hemorrágica, la dermatosis nodular o el riesgo de patologías como la fiebre aftosa.

En este sentido, ha recordado episodios recientes como el impacto de la enfermedad hemorrágica en Cantabria, que provocó importantes pérdidas en explotaciones ganaderas, aunque posteriormente ha podido ser controlada mediante la vacunación.

Ante este escenario, Susinos ha reiterado una de sus principales reivindicaciones, que también ha sido trasladada de forma insistente al Ministerio y planteada desde el inicio de la legislatura encaminada a flexibilizar las pólizas de Agroseguro.

"Lo que proponemos es que las pólizas no sean rígidas o cerradas, sino que puedan mantenerse abiertas y adaptarse a la aparición de enfermedades emergentes, permitiendo dar cobertura a situaciones que hoy no están contempladas", ha explicado.

En este sentido, ha subrayado que esta medida permitiría ofrecer mayor seguridad al sector ganadero, que actualmente desarrolla su actividad en un contexto de "elevada incertidumbre sanitaria".

"No se trata solo de indemnizar daños económicos, sino de dar estabilidad y confianza a quienes viven del campo", ha afirmado.

Por otra parte ha señalado que el Gobierno de Cantabria aporta anualmente 2,3 millones de euros al sistema de seguros agrarios, lo que permite subvencionar el 25% del coste de las pólizas en siniestros ordinarios -como accidentes, traumatismos o muertes de terneros- y el 53% de los gastos de recogida y retirada de animales muertos.

Finalmente, la consejera ha puesto en valor el trabajo conjunto de administraciones, entidades aseguradoras y sector ganadero, y ha trasladado su voluntad de seguir impulsando medidas que permitan adaptar Agroseguro a los nuevos desafíos. "Es una petición que hago también partícipe a todos vosotros, porque sois agentes clave para abrir este debate y avanzar juntos hacia un sistema más flexible, más eficaz y útil para nuestros ganaderos", ha concluido.