Cantabria está en aviso por altas temperaturas y la alerta será roja el martes en Liébana

Playa de Somo, en Ribamontán al Mar. Arenal. Costa. Amanecer. Atardecer. Sol. Calor. Altas temperaturas. Verano. Vacaciones. Turismo. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado desde este lunes y para los próximos días avisos por altas temperaturas en toda Cantabria, que alcanzarán el nivel rojo el martes, 23 de junio, en Liébana, y ante los que el Gobierno regional recomienda extremar la prudencia.

Este lunes, la franja central de la comunidad autónoma está en riesgo naranja, y el litoral y la Cantabria del Ebro, en nivel amarillo.

En concreto, desde las 13.00 y hasta las 21.00 horas están activados el aviso naranja en la franja central de la región, por temperaturas que podrán alcanzar los 38 grados, y el amarillo en el litoral y el sur, donde los termómetros podrán ascender hasta los 34º y 35º respectivamente.

La previsión alerta también de riesgo por tormentas, en su nivel amarillo, en toda Cantabria a excepción del litoral, entre las 16.00 horas y el final del día. Estas podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y granizo.

El martes se recrudecen las condiciones meteorológicas en Liébana, que tendrá activado el aviso rojo, riesgo extremo, por altas temperaturas, que podrán alcanzar máximas de 40º entre las 13.00 y las 21.00 horas.

Subirán también los termómetros en el centro y el Valle de Villaverde hasta los 39º, por lo que estará vigente el aviso naranja, y en el litoral y la Cantabria del Ebro hasta los 36º, ambos con aviso amarillo.

La jornada del miércoles continuará el calor y los avisos, que serán naranjas en toda la comunidad entre las 13.00 y las 21.00 horas. La previsión es de máximas de 39º en Liébana; 38º en el centro, el Valle de Villaverde y la Cantabria del Ebro; y 37º en el litoral.

El Gobierno de Cantabria mantiene activada la fase de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOCANT), para el seguimiento del aviso especial por ola de calor emitido por AEMET entre el 21 y 24 de junio.

RECOMENDACIONES

Ante la acusada subida de temperaturas prevista, el Gobierno regional pide a cántabros y visitatnes que eviten la exposición directa y prolongada al sol en las horas centrales del día, y que no hagan esfuerzos o actividades físicas innecesarias.

Además, señala que es conveniente mantenerse hidratado y evitar las comidas copiosas, así como usar ropa ligera y holgada de colores claros, además de gorro, gafas y crema protectora. Y destaca la importancia de prestar especial atención a niños, ancianos y personas con patologías, más vulnerables a sufrir deshidratación o golpes de calor.

En la playa, aconseja el uso de sombrilla, refrescarse con frecuencia, evitar estancias prolongadas, y salir de inmediato del agua y acudir a los puestos de vigilancia en caso de encontrarse mal.

Por contra, desaconseja la práctica de cualquier deporte al aire libre y la realización de esfuerzos. Y si fueran inevitables, hay que hacerlos en las horas de menor incidencia de sol y calor y mantener una hidratación continua.

También insta a la población a elegir lugares frescos, a la sombra, y evitar que el calor entre en casa bajando persianas y cerrando ventanas en las horas de mayor temperatura.

TORMENTAS.

Ante este episodio de tormentas previsto esta tarde, el Gobierno recomienda evitar permanecer al aire libre, sobre todo en praderas y lugares abiertos; si se está lejos de un refugio adecuado, hay que mantenerse alejado de las masas de agua y de zonas altas, buscar un lugar bajo o una depresión del terreno y nunca tumbarse en el suelo.

Además, añade, no hay que guarecerse debajo de árboles, en particular si están aislados y es necesario alejarse de alambradas, verjas, vías del tren y otros objetos metálicos, al igual que de zonas con mineral de hierro.

El peligro de las tormentas para las personas se produce, fundamentalmente, en campo abierto, pero en las viviendas se deben evitar corrientes de aire, dado que atraen los rayos.

Asimismo, se desaconseja bañarse o ducharse, puesto que el agua es buen conductor de la electricidad, y hay que proteger los electrodomésticos (desenchufar los que se pueda) para evitar que daños por subidas o caídas de tensión.

Ante las posibles lluvias, el Gobierno insta a los ciudadanos a retirar del exterior de las viviendas objetos que puedan ser arrastrados por el agua; revisar canalones y desagües; no estacionar vehículos en cauces secos ni a la orilla de ríos; circular por carreteras principales y autopistas y aumentar la prudencia al volante.

Y por la previsión de fuertes rachas de viento, recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera.

Ante cualquier incidencia hay que llamar al 112 lo antes posible.