Cantabria, en aviso rojo por oleaje y amarillo por lluvia y vientos

Cantabria, en aviso rojo por oleaje y amrillo por lluvia y vientos- AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha ampliado las alertas provocadas por la borrasca 'Ingrid', de forma que a los avisos rojo, por olas de hasta 10 metros, y amarillo, por rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora, ha añadido una nueva alerta amarilla por lluvias, por acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado, en todo el litoral cántabro entre las 15.00 y las 21.00 horas de este domingo.

Hasta las 12.00 horas, Cantabria estará en aviso naranja por mar combinada del oeste al noroeste de 6 a 8 metros y vientos del oeste de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8).

A partir del mediodía, la alerta se ampliará a roja en todo el litoral por peligro extraordinario a causa de una mar combinada del oeste o noroeste de 8 a 10 metros y viento del oeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8) a 75 a 88 km/h (fuerza 9).

A partir de las 23.59 horas del domingo se rebajará el aviso a naranja hasta las 12.00 horas del lunes, 26 de enero, por mar combinada del Noroeste de 7 o 8 metros y viendo del oeste o noroeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8).

El propio lunes, desde las 11.00 horas, la AEMET decretará un aviso amarillo por mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros.

AVISOS AMARILLOS POR VIENTO Y LLUVIAS

Mientras tanto, este domingo la alerta amarilla por rcahas muy fuertes del oeste. En concreto, se activará entre las 12.00 y las 23.59 horas debido a que se esperan rachas máximas de 90 km/h, principalmente en la franja litoral y zonas altas del interior. Por su lado, en Liébana y la Cantabria del Ebro se prevén rachas máximas de 80 km/h.

Ya por la tarde, a partir de las 15.00 horas, la AEMET activará un nuevo aviso amarillo por precipitaciones en el litoral, ya que se esperan acumulaciones de 15 litros por metro cuadrado a la hora.

CIERRES DE CALLES

Por el aviso rojo, el Ayuntamiento de Santander activará la fase de preemergencia -PEMU 0- entre las 12.00 y las 00.00 y estará prohibido el acceso peatonal y en vehículos a la avenida Manuel García Lago.

Mientras tanto, en la zona de Mesones, desde la Glorieta del doctor Fleming hasta la propia avenida García Lago, se permitirá únicamente el acceso a residentes y clientes del hotel, si la situación lo permite.

Además, no estará permitido el aparcamiento de vehículos en todo el paseo del Chiqui y se cerrará el acceso del aparcamiento del Camello hasta las 00.00 horas.

RECOMENDACIONES

El Servicio de Emergencias del Gobierno de Cantabria ha solicita a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Así, ha pedido que, si se produce cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención.

Además, a quienes tiene cuenta en redes sociales, les ha animado a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología, ha informado el Gobierno de Cantabria.