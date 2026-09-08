Cantabria ayuda con 191.300 euros a 16 ayuntamientos a comprar vehículos de protección civil y policía local

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El Gobierno resuelve la convocatoria de subvenciones de 2026 SANTANDER 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha ayudado a 16 ayuntamientos a la adquisición de vehículos para los servicios municipales de protección civil y policía local, a los que ha destinado una partida presupuestaria de 191.329 euros.

La Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa ha publicado este martes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la resolución de adjudicación de las subvenciones a los municipios beneficiarios.

Este año las cuantías oscilan entre los 3.271 euros a los 30.000 euros. Santoña y Castro Urdiales son dos de los 16 municipios que han recibido mayor importe de subvención, al beneficiarse de la ayuda tanto para renovar los vehículos de protección civil como de policía local. Han percibido, respectivamente, 30.000 y 27.687 euros.

Otros ayuntamientos beneficiados en la convocatoria de 2026 han sido Alfoz de Lloredo, El Astillero, Camargo, Castañeda, Colindres, Laredo, Medio Cudeyo y Noja.

También recibirán subvención los consistorios de Reinosa, Santa Cruz de Bezana, Santa María de Cayón, Santander, Santillana del Mar y San Vicente de la Barquera.

Para el reparto de las ayudas el Gobierno cántabro ha tenido en cuenta la población del municipio, así como el número de voluntarios y agentes de policía local en servicio activo.

Los vehículos subvencionados son automóviles, todoterrenos, furgones, zodiacs, motos acuáticas con camillas, motocicletas o remolques para transporte de material e intervención rápida en incendios, que van a reforzar los medios de protección civil y seguridad que utilizan los consistorios.

CASI 600.000 EUROS EN TRES AÑOS.

A lo largo de la legislatura, la Consejería de Presidencia y Seguridad ha destinado a los ayuntamientos, en tres convocatorias, un total de 590.800 euros, lo que ha permitido que estos puedan ir renovando y mejorando su parque móvil destinado a las policías locales y las agrupaciones de protección civil.

La consejera del ramo, Isabel Urrutia, ha destacado en un comunicado la importancia de esta inversión para mejorar su capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y reforzar, al mismo tiempo, el Sistema Autonómico de Protección Civil que se complementa también desde los ayuntamientos.

"Con estas ayudas promovemos la homogeneidad y mejora de los medios técnicos de las policías locales y los servicios de protección civil e incrementamos la eficacia del servicio público de seguridad y emergencias en los municipios", ha subrayado.