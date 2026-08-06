Cantabria ayudará con 200.000 euros a los municipios con riesgo de incendios a redactar sus guías de respuesta

Archivo - Bomberos trabajan en la extinción de los incendios activos en el valle de Cabuérniga, a 7 de marzo de 2026, en Cabuérniga, Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia y Seguridad y del Gobierno de Cantabria continúa la colaboración con los ayuntamientos para la elaboración de guías de respuesta municipal ante incendios forestales. Así, el departamento que dirige Isabel Urrutia ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) las bases reguladoras y la convocatoria para este año de las subvenciones a los ayuntamientos destinadas a la redacción de esas guías.

Dotadas con 220.000 euros, estas ayudas tienen como fin apoyar económicamente a los ayuntamientos con riesgo de incendio forestal para el cumplimiento de su obligación de contar con un documento de planificación que sirva para mejorar la coordinación y actuación conjunta de los diversos servicios y administraciones implicadas en la prevención y lucha contra los incendios en la región.

A cada ayuntamiento tenga la condición de beneficiario le corresponde una cuantía fija de 1.000 euros, mientras que el resto de la subvención dependerá de criterios como la población, la extensión geográfica o la superficie de masa forestal del municipio

Esta financiación permitirá que los ayuntamientos más pequeños puedan elaborar sus guías de respuesta sin asumir en solitario los costes de las mismas, "en una muestra más del carácter municipalista de este Gobierno, que busca apoyar a los ayuntamientos de la Comunidad en el ejercicio de sus competencias", ha destacado Urrutia.

La consejera también ha explicado en un comunicado que estas guías municipales están concebidas para integrase de forma automática en la estructura de mando y coordinación definida del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales de Cantabria (INFOCANT), lo que facilitará el trabajo y la comunicación entre administraciones ante este tipo de catástrofes y mejorará la propia capacidad de respuesta del Sistema Autonómico de Protección Civil.

"La coordinación no puede limitarse únicamente a la actuación cuando se produce una emergencia. Es fundamental que, previamente, todas las administraciones compartamos información, conozcamos con detalle los recursos disponibles y planifiquemos conjuntamente la respuesta", ha señalado la consejera del ramo.

Según ha dicho, con estas guías municipales se busca que los ayuntamientos dispongan de protocolos comunes que sirvan para unificar las estrategias municipales en la lucha contra los incendios.

GASTOS SUBVENCIONABLES.

Se consideran gastos subvencionables aquellos realizados por los ayuntamientos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este año que estén directamente encaminados a la ejecución de la guía y su difusión: contratos de servicios de redacción, servicio técnico de análisis de campo de los riesgos de vulnerabilidad y elaboración de cartografía, servicios de ingeniería, etc.

El plazo para presentar las solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la presente convocatoria en el BOC, que también se ha producido este jueves.

Estos documentos deben tenerlos un total de 71 municipios y una mancomunidad, pero serán beneficiarios de las subvenciones las 68 entidades municipales que aún no lo tienen redactado (67 ayuntamientos y una mancomunidad).

GUÍAS

Las guías incluyen las medidas de protección civil que permitan reducir los riesgos que los incendios forestales generan para las personas, sus bienes o el patrimonio.

En concreto, hacen referencia a emergencias extraordinarias o de protección civil, según lo contemplado en la Ley del Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Cantabria.

Serán redactadas según las directrices aprobadas por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Cantabria.