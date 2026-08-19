Cantabria capta unos 50.000 euros de fondos europeos para impulsar un proyecto que frene la expansión del alga asiática

Alga asiática retirada en Noja - EUROPA PRESS

SANTANDER 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto impulsado por el Gobierno de Cantabria, el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (IHCantabria) y la Mancomunidad de Municipios Sostenibles ha sido seleccionado para captar 49.970,28 euros de financiación europea para desarrollar durante el próximo año un programa de seguimiento, erradicación y sensibilización frente al alga asiática.

En un comunicado, el Ejecutivo ha subrayado que el proyecto 'Guardians of Gorgonias in the Cantabrian Sea' se llevará a cabo en Punta de Sonabia, un sitio reconocido como Área Clave para la Biodiversidad e Important Bird Area, que está en las proximidades del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, humedal protegido por la Red Natura 2000.

Además, sus fondos marinos albergan jardines de gorgonias de alto valor para la conservación, especialmente vulnerables al recubrimiento y la alteración de su hábitat.

Por otra parte, el Ejecutivo ha explicado que la Mancomunidad de Municipios Sostenibles ejercerá como entidad coordinadora del proyecto, el cual se desarrollarán entre agosto de 2026 y agosto de 2027.

El Gobierno aportará el liderazgo estratégico y la coordinación institucional del proyecto para integrar las actuaciones en las políticas regionales de gestión de especies exóticas invasoras.

E IHCantabria aportará su experiencia investigadora en el estudio y control de especies invasoras marinas, liderando la validación científica de los protocolos de seguimiento y erradicación, además de las campañas de inmersión y buceo.

La metodología combinará la retirada manual del alga por parte de buceadores profesionales, que extraerán los ejemplares y los introducirán en redes de malla fina para evitar su fragmentación y dispersión, con actuaciones complementarias en las playas cercanas, donde una red de voluntariado, previamente formada, participará en labores de ciencia ciudadana.

Además de las actuaciones de erradicación, el proyecto contempla un importante programa de sensibilización dirigido a la ciudadanía, con sesiones informativas en los municipios, actividades en centros escolares y asociaciones juveniles, jornadas de ciencia ciudadana y una campaña de comunicación en medios y redes sociales dirigida a pescadores, buceadores recreativos, el sector turístico y la población en general.

El objetivo es aumentar el conocimiento sobre la amenaza que representan las especies exóticas invasoras y concienciar sobre la importancia de proteger espacios como Punta de Sonabia.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Roberto Media, ha explicado que este proyecto permitirá a la región adelantarse al problema en un espacio "de enorme valor ambiental".

En este sentido, ha asegurado que Punta de Sonabia es un área "prioritaria" para actuar y una oportunidad para intervenir "antes de que se produzcan impactos ecológicos irreversibles".

"Tenemos que trabajar para prevenir su expansión y proteger aquellos enclaves en los que todavía estamos a tiempo de actuar", ha asegurado.