Cantabria, la CCAA donde más bajó el paro en 2025, un 17,56%, con 4.100 personas menos desempleadas

SANTANDER, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha sido la comunidad autónoma donde más ha bajado el paro en 2025 en términos porcentuales, con una reducción del 17,56 por ciento, lo que suponen 4.100 desempleados menos que a cierre de 2024, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el último trimestre del año, el número de parados bajó en 2.800 personas en la región y la tasa de paro se sitúa en 6,77%.

Esta cifra de parados es la más baja registrada en Cantabria en un cuarto trimestre desde 2007.

Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el cuarto trimestre la mayoría de veces en Cantabria (17 veces) mientras que ha bajado en siete ocasiones, siendo el descenso del último trimestre la bajada más grande desde 2014.

En el cuarto trimestre se destruyeron en Cantabria 2.400 puestos de trabajo (0,9% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 266.000 personas, la cifra más alta de ocupación en un cuarto trimestre desde 2007.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del cuarto trimestre en 285.300 personas en la región, tras reducirse en los últimos tres meses en 5.200 personas (1,79%).

En el último año se han creado en la comunidad 4.900 empleos (+1,9%), mientras que el volumen de activos se ha reducido en 800 personas (-0,3%).

Por sexos, en el cuarto trimestre el desempleo femenino bajó en 1.600 mujeres (-13,9%), frente a un retroceso del paro masculino de 1.300 parados (-12,1%).

Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 9.900 y la tasa de paro femenino en el 7,25% . Por su parte, 9.400 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 6,33%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Cantabria se redujo en 2.100 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 13,5%.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 700 personas en el cuarto trimestre en la región y el de temporales se redujo en 6.500 asalariado.

Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 223.400 personas, de los que 188.400 tenían contrato indefinido (el 84,33%) y 35.000, temporal (el 15,67%).

Mientras que el sector público generó 1.200 puestos de trabajo en Cantabria, un 2,34% más, hasta un total de 52.500 ocupados, el sector público destruyó 3.500 puestos de trabajo, un 1,61% menos, hasta un total de 213.600 ocupados.

El número de ocupados a tiempo completo se redujo en 4.400 personas en el cuarto trimestre (-1,87%) en la comunidad hasta los 230.300 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial aumentaron en 2.100 (+6,23%), hasta sumar 35.800 personas.

Por sectores, el paro bajó en servicios, 1.400 menos (-14%); parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de un año, 1.400 menos (-14,89%); construcción, 200 menos (-22,22%), mientras que se incrementó en la industria, 200 más (+10,53%).

DATOS NACIONALES Y POR CCAA

A nivel nacional, el paro bajó en 118.400 personas en 2025, lo que supone un 4,5% menos que en 2024, mientras el empleo creció en 605.400 puestos de trabajo (+2,8%), cerrándose el ejercicio con un nuevo récord de 22.463.300 ocupados y un número de desempleados inferior a los 2,5 millones.

El descenso del paro en 2025 ha sido inferior al de los años 2024 (-265.300 desempleados) y 2023 (-193.400), pero ha superado el registrado en 2022 (-79.900). En el caso de la ocupación, los 605.400 empleos creados en 2025 superan los 468.100 de 2024, pero no los 783.000 de 2023.

Con el retroceso de 2025, el paro acumula cinco años consecutivos de descensos. En lo que respecta al empleo, se encadenan también cinco años de crecimiento tras un 2020, el año del Covid, en el que se destruyeron 622.000 puestos de trabajo.

La tasa de paro se situó al finalizar 2025 en el 9,93%, porcentaje medio punto inferior al de 2024 y su menor nivel desde el primer trimestre de 2008, mientras el número total de desempleados cerró el ejercicio en 2.477.100 personas, su menor cifra desde el segundo trimestre de 2008.

En términos brutos, Baleares (+10.800), País Vasco (+6.600) y Galicia (+4.300) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía registraron las mayores bajadas, con retrocesos de 39.100, 34.100 y un 28.100, respectivamente.

Y en términos porcentuales los mayores incrementos del paro se han dado en Navarra (+24,78%) y, a mayor distancia, Canarias (+9,04%) y Cataluña (-6,65%), mientras que las bajadas más pronunciadas se han dado en Cantabria (-17,56%), Comunidad de Madrid (-17,45%) y Murcia (-14,91%).

En cuando al empleo, Madrid (+59.300), Canarias (+35.700) y Comunidad Valenciana (+19.500) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Baleares, Cataluña y Castilla y León en el lado contrario, con 57.900, 37.400 y un 5.000 empleos menos, respectivamente.