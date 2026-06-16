Cantabria, la CCAA donde más subió el coste laboral en el primer trimestre: un 8,2%, hasta 2.970 euros

Archivo - Una camarera sirviendo mesas en una terraza de Madrid - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) subió un 8,2 por ciento en el primer trimestre de este 2026 en relación al mismo periodo del año anterior, hasta situarse en 2.970 euros.

Se trata del mayor incremento porcentual de todas las comunidades autónomas y por encima, por tanto, de la media nacional, que registró un incremento interanual entre enero y marzo del 4,9%, hasta los 3.278 euros, su valor más alto en un primer trimestre desde el año 2000, cuando se inició la serie, ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por detrás del aumento de Cantabria se situaron los de País Vasco (7,1%) y Cataluña (6,1%), en un periodo en el que el coste laboral repuntó en todas las regiones, en Asturias en menor medida (1,8%).

Del total del coste laboral, el coste salarial (que comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) llegó a los 2.133 euros de media en la comunidad autónoma en el primer trimestre, un 8,4% más que en los mismos meses de 2025, subida que en este caso fue la segunda más elevada del país por detrás del 8,7% de País Vasco. El incremento medio nacional fue del 4,9%.

Por su parte, otros costes (no salariales) crecieron en Cantabria un 7,7%, hasta los 836 euros, y es la mayor subida del ranking autonómico, y por encima de la registrada en el conjunto del país (+4,8%).

En el arranque de 2026, las horas pactadas por trabajador y mes fueron 152,8 en Cantabria; las efectivamente trabajadas 131,2 y las no trabajadas 22,2. Los empleados a tiempo completo tuvieron 167,7 horas pactadas, 143,8 horas efectivas y 24,5 horas no trabajadas. Y los trabajadores a tiempo parcial tuvieron 93,3 horas pactadas, 81,2 horas efectivas y 13 horas no trabajadas entre enero y marzo.

DATOS NACIONALES.

Con el incremento interanual nacional del coste laboral, el más elevado desde el cuarto trimestre de 2023, se acumulan 21 trimestres consecutivos de alzas.

Entre enero y marzo, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subieron también un 4,9% interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 2.403,8 euros por trabajador y mes en España, la cifra más elevada en un primer trimestre desde el comienzo de la serie.

Los otros costes (costes no salariales) totalizaron en el primer trimestre 874,21 euros por trabajador y mes, con un repunte interanual del 4,8%. El componente más importante de los otros costes son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que aumentaron un 4,5% interanual en el primer cuarto de 2026.

Según el INE, el coste laboral por hora efectiva subió un 5,4% en tasa interanual en el primer trimestre de 2026, hasta los 24,88 euros. Por su parte, el coste laboral por hora pagada aumentó un 4,8% interanual, hasta los 21,62 euros.

Los salarios subieron en el primer trimestre en tasa interanual en todas las comunidades autónomas, especialmente en País Vasco (+8,7%), Cantabria (+8,4%) y Madrid y Castilla y León, ambas con un ascenso del 5,8%.

Entre enero y marzo se registraron 159.785 vacantes de empleo en España, lo que supone 6.900 más que en el mismo trimestre del año pasado y la cifra más elevada en cualquier trimestre desde el inicio de la serie, en 2013.