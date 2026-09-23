Cantabria es la CCAA con mayor superficie quemada acumulada respecto a su extensión, según la UC

Bomberos trabajan en la extinición de un incendio.- Archivo - 112 CANTABRIA

SANTANDER, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por el profesor de Geodinámica Externa de la Universidad de Cantabria (UC), Jaime Bonachea, sitúa a Cantabria como la comunidad autónoma española con mayor superficie quemada acumulada en relación con la extensión de su territorio durante el periodo 2008-2025, tras el análisis de los registros del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

En concreto, este estudio indica que Cantabria cuenta con 74.865 hectáreas de superficie quemada acumulada, equivalentes al 14,07% de la extensión regional.

El trabajo, titulado 'A temporal analysis of wildfires in Spain through the use of multi-data-base research' y publicado en la revista científica GeoHazards, analiza la evolución de los incendios forestales en España a partir de cinco bases de datos nacionales e internacionales, ha indicado la UC en nota de prensa.

Además de poner de manifiesto las diferencias entre las fuentes, el estudio identifica en los registros de EFFIS una tendencia gradual y progresivamente ascendente en el número de incendios desde 2006, pese a la "fuerte variabilidad" entre años.

El objetivo, ha explicado Bonachea, es poner en valor la información que se viene recopilando durante décadas y comprobar qué cuenta cada una de las bases de datos sobre la evolución de los incendios.

La investigación utiliza información de 'The International Disaster Database (EM-DAT)'; del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO); del Sistema Europea de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) que forma parte del programa europeo de observación terrestre conocido como Copernicus; del Sistema Mundial de Información sobre Incendios Forestales (GWIS) y del sistema FIRMS de la NASA.

Cada una emplea metodologías, escalas espaciales y periodos de observación diferentes, una circunstancia que ayuda a explicar las "discrepancias" entre sus registros, ha señalado.

El propio artículo advierte de las "limitaciones" derivadas de los sistemas de detección, la resolución de las imágenes o los criterios utilizados para incorporar los incendios a cada base de datos.

8.789 INCENDIOS

Según los datos de EFFIS analizados, entre 2008 y 2025 se contabilizaron en Cantabria 74.865 hectáreas de superficie quemada acumulada, equivalentes al 14,07% de la extensión regional, el porcentaje más elevado de las comunidades autónomas estudiadas. A continuación, se sitúan Galicia, con un 12,84%, y Asturias, con un 12,51%.

Bonachea ha explicado que "hay zonas que se han incendiado en momentos sucesivos" y, por tanto, estos porcentajes no deben interpretarse como si una extensión equivalente al 14% de Cantabria hubiera ardido una sola vez y de manera completamente diferenciada del resto.

Para el investigador, los datos resultan "llamativos" dadas las características húmedas de estas tres comunidades autónomas y apuntan a la necesidad de profundizar en el peso de los distintos factores que intervienen en los incendios.

En cifras absolutas, Castilla y León, Galicia y Andalucía son los territorios que acumulan una mayor superficie quemada en el mismo periodo analizado.

Los registros de EFFIS analizados para España entre 2006 y 2025 contabilizan 8.789 incendios. La serie presenta una fuerte variabilidad de un año a otro, con picos muy marcados, pero la tendencia general que recoge el estudio es gradual, progresiva y ascendente en el número de incendios a lo largo del periodo.

El artículo subraya, además, que el número de incendios y la superficie quemada no evolucionan necesariamente de forma paralela. Hay años con pocos episodios y una extensión afectada muy elevada, y otros con mucha actividad en los que la superficie quemada es menor.

La serie histórica de MITECO, la base de datos más completa y de mayor calidad para el análisis del fenómeno en España, que abarca de 1970 a 2025, reúne alrededor de 669.000 incendios, unos 12.000 al año de media.

En cuanto a los grandes incendios forestales, los que superan las 500 hectáreas, el artículo identifica un aumento de su presencia desde comienzos del siglo XXI. En los 55 años analizados por MITECO se registraron más de 2.250 grandes incendios, con una media cercana a 40 al año.

El artículo señala que el análisis geográfico de los incendios recientes y de las áreas y tipos de vegetación afectados puede contribuir a una asignación más eficaz de los medios disponibles. De ahí que una de las conclusiones del estudio sea la conveniencia de avanzar en la normalización e integración de la información.

El profesor de la UC defiende la combinación de gestión forestal, planificación de los usos del suelo y concienciación pública, junto con el desarrollo de estrategias sustentadas en datos históricos y modelos predictivos.

La investigación ha sido financiada por el proyecto de la UC 'Caracterización de materiales, formas y procesos recientes para mejorar la gestión de los recursos y riesgos geológicos'.