Cantabria celebra el Día del Donante de Sangre con una campaña especial y un reconocimiento a 50 grandes donantes - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Sangre y Tejidos y la Hermandad de Donantes de Sangre de Cantabria han celebrado este jueves, 11 de junio, una campaña especial de donación en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) y un reconocimiento a 50 grandes donantes de sangre de 2025, en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre que tiene lugar este domingo, 14 de junio.

Durante el acto institucional, que ha tenido lugar en el Salón Gómez Durán del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, se ha rendido homenaje a 50 personas --29 hombres y 21 mujeres- por ser los 'grandes donantes de sangre', al haber alcanzado el año pasado las 75 o más donaciones, en el caso de los hombres, y 60 o más, en el de las mujeres, ha informado el Gobierno.

Durante el encuentro, ha intervenido el gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Luis Carretero; el del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Félix Rubial; el de la Fundación Marqués de Valdecilla, José Francisco Díaz; el presidente de la Asociación-Hermandad de Donantes de Sangre de Cantabria, Gervasio Portilla y la alcaldesa del Ayuntamiento de Santander, Gema Igual.

Carretero ha puesto en valor la generosidad y aportación altruista de los donantes de sangre, así como las historias de trabajo y dedicación que hay detrás de estas personas. En este mismo sentido, se ha pronunciado el gerente del Hospital Valdecilla, quien además de agradecer la generosidad de los donantes, cuya aportación es "de una dimensión incalculable", ha recordado que su contribución está presente en ingresos, cirugías y atenciones hospitalarias.

Por su parte, el gerente de la FMV, quien se ha sumado a los agradecimientos a todos los distinguidos en el acto, ha enfatizado la aportación económica de Álvaro Arenas al Observatorio de Salud Pública (OSPC) de la Fundación Marqués de Valdecilla para realizar un estudio sobre las tendencias y comportamientos de los donantes de sangre cuyas conclusiones permitirán "abordar la donación de sangre con otra perspectiva" y potenciar este tipo de actuaciones altruistas.

Por su parte, Portilla ha expresado su "profundo reconocimiento" por la tan "noble colaboración" de todos los reconocidos en el acto; y la alcaldesa de Santander también ha agradecido la fidelidad de los donantes y ha recordado la importancia de que, con la llegada de la época estival y el aumento de población en Cantabria, se siga colaborando para abordar las posibles necesidades hospitalarias.

Asimismo, durante el acto, se ha entregado la distinción de Mérito Nacional, un reconocimiento de la Federación Española de Donantes de Sangre, a Álvaro Arenas, por su compromiso y colaboración con el OSPC para realizar el estudio de los comportamientos de los donantes de sangre de Cantabria y también al Grupo Deportivo y Solidario Donantes de Sangre de Cantabria.

En el transcurso de la mañana, la Sala de Exposiciones del Hospital Valdecilla ha acogido la colecta especial de donaciones de sangre y, en paralelo, en el exterior del centro hospitalario, se ha instalado una carpa informativa para sensibilizar sobre la importancia de donar sangre y plasma.

Todo ello, amenizado por la Asociación Buscando Sonrisas, el Escuadrón Montañés, una asociación cultural sin ánimo de lucro, así como 'Gotito', mascota del Banco de Sangre y la Hermandad de Donantes.

Como colofón a la celebración, el domingo, 14 de junio, se iluminarán de color rojo las fachadas de edificios emblemáticos de Cantabria, sumándose así a la conmemoración internacional de una jornada que busca agradecer la generosidad de los donantes y concienciar sobre la importancia de mantener las reservas de sangre.

REQUISITOS PARA DONAR SANGRE

Tanto el Banco de Sangre como la Hermandad de Donantes de Sangre de Cantabria animan a la población a que acuda a donar sangre precisamente en estas fechas, vísperas del periodo vacacional donde tradicionalmente las reservas caen por los desplazamientos de los donantes pese a que las necesidades hospitalarias de transfusiones sanguíneas siguen existiendo.

Para facilitar la participación y evitar esperas, los donantes pueden reservar su cita a través de la app oficial, la web de la Fundación Marqués de Valdecilla (https://citapreviabs.fmvaldecilla.es) o llamando al 640 244 120.

También se cuenta con el apoyo de VITA, el asistente virtual inteligente que gestiona citas desde el número 842 842 010.

Entre los requisitos para donar sangre se encuentra estar sano, tener entre 18 y 70 años y pesar más de 50 kilos. Todo aquel que esté interesado en hacerlo puede acudir al Pabellón 13 del Hospital Valdecilla, así como a la unidad móvil que recorre de lunes a viernes diferentes localidades cántabras.