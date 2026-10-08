Cantabria celebra el Día Europeo del Arte Rupestre con entrada gratuita a las cuevas y CAR de Puente Viesgo

Interior del CAR de Puente Viesgo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria celebra este viernes 9 el Día Europeo del Arte Rupestre con entrada gratuita a las cuevas visitables y al Centro de Arte Rupestre (CAR) de Puente Viesgo.

Debido a las restricciones de acceso a las cavidades, el Gobierno pide a los interesados que comprueben la disponibilidad de acceso a las mismas en la web cuevas.culturadecantabria.com/reservas/.

Esta efeméride se celebra en homenaje al 117 aniversario del reconocimiento efectuado por la comunidad científica internacional, acerca de la autenticidad del arte de la cueva de Altamira.

Esta fecha ha sido proclamada por el Consejo de Europa y la Comisión Europea, a petición de la Asociación Europea Caminos de Arte Rupestre Prehistórico (Prehistoric Rock Art Trails), formando parte de los Días Europeos del Patrimonio (European Heritage Days).

En Cantabria hay 10 cuevas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como parte del sitio 'Cueva de Altamira y arte rupestre paleolítico de la Cornisa Cantábrica'.

El 7 de julio de 2008, en su 32ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial celebrado en Québec (Canadá), la UNESCO inscribió en la Lista del Patrimonio Mundial nueve cuevas cántabras con arte paleolítico (65.000-10.000 años a.C.).

Las cavidades (cuevas de El Castillo, Las Monedas, Las Chimeneas, La Pasiega, La Garma, Covalanas, El Pendo, Hornos de la Peña y Chufín) se suman al grupo de 40 sitios españoles declarados Patrimonio Mundial, entre los que destacan conjuntos arqueológicos como Atapuerca y Altamira.