Cantabria cerró 2025 con 14.490 personas a la espera de operarse, un 13,6% menos que hace un año

Archivo - Operación quirúrgica en Valdecilla - VALDECILLA - Archivo

SANTANDER, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cantabria cerró 2025 con 14.490 personas a la espera de someterse a una operación quirúrgica, casi un 13,6 por ciento menos que al finalizar 2024, cuando había 16.766.

También la lista de espera quirúrgica se ha reducido un 2,6% en comparación con noviembre de 2025, mes que se cerró con 14.872 a la espera de operarse. Y ello, pese a los cuatro días de huelga médica que hubo del 9 al 12 de diciembre contra el Estatuto Marco, propuesto por el Ministerio de Sanidad, y a favor de la elaboración de un estatuto propio, que provocó la anulación de 459 operaciones quirúrgicas, 3.644 pruebas diagnósticas y 32.962 consultas en la comunidad, según los datos del Gobierno regional.

En cuanto a la demora media, se situó al cierre del año en 136,8 días (aproximadamente 4,5 meses), ligeramente por encima de la registrada en noviembre (135,5 días), esto es 1,3 días más.

Sin embargo, si se compara con la que había hace un año --a 31 de diciembre de 2024--, que era de 150 días, ha caído en 13,2 días.

En diciembre, se llevaron a cabo 2.460 cirugías, de las que 2.079 fueron programadas y 381 urgentes.

BAJA LA LISTA DE ESPERA PARA PRUEBAS DIAGNÓSTICAS Y AUMENTA LA DEMORA

Por otra parte, diciembre concluyó con 40.156 pacientes en lista de espera para una prueba diagnóstica, 1.780 menos que a cierre del mes anterior (-4,2%).

Sin embargo, la demora media ha subido hasta los 74 días, 11,3 días más que al concluir noviembre, cuando era de 62,7, y también en relación a diciembre de 2024, cuando era de 63.

BAJA LIGERAMENTE LA LISTA DE ESPERA DE CONSULTAS

Y la lista de espera en consultas también ha descendido ligeramente hasta las 37.331 personas, 37 menos que las que había a cierre de noviembre (una caída que no llega al 0,1%).

En este caso, la demora media a cierre de diciembre --61 días-- también ha subido con respecto a noviembre, cuando era de 55,7, aunque se ha reducido con la que había hace un año, cuando era de 76,76 días.