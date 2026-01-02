Cantabria cierra 2025 con un aumento del 5,5% en el precio del alquiler, según idealista

Archivo - Viviendas - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler ha aumentado un 5,5 por ciento en el último año en Cantabria, hasta alcanzar los 10,9 euros por metro cuadrado al mes, según los datos ofrecidos por el portal inmobiliario idealista.

Este dato supone un descenso del 5% respecto al cierre del tercer trimestre y una subida del 0,8% con respecto al mes pasado.

De los cuatro municipios analizados en Cantabria se produce un comportamiento alcista en el último año, siendo la mayor subida la experimentada en Piélagos, donde el precio se ha incrementado un 28,2%, hasta los 9,7 euros por metro cuadrado.

Le siguen los incrementos de Torrelavega (11,2%), Castro Urdiales (10,5%), y Santander (3,3%).

En la capital cántabra el precio se sitúa en los 11,6 euros por metro cuadrado, aún ligeramente por debajo de los 11,7 de su máximo histórico, alcanzado en noviembre de 2025.

En el conjunto de la comunidad autónoma, los precios están un 26,1% por debajo del máximo histórico, que fue de 14,8 euros/m2 en julio de 2007.