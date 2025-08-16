Cantabria cierra la estación de Fuente Dé por el humo de los incendios en Picos de Europa

SANTANDER 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha cerrado temporalmente y de manera preventiva la estación de Fuente Dé debido a la presencia de humo procedente de los incendios forestales que están afectando al Parque Nacional de los Picos de Europa, en su vertiente leonesa.

Así lo ha informado esta mañana el Ejecutivo regional, que señala que ha tomado esta medida "con carácter preventivo ante la posible afectación de la calidad del aire en la zona".

Por ello, ruega a los ciudadanos que abandonen la actividad deportiva y recreativa en la zona, evitar el tránsito en caminos y senderos y seguir las recomendaciones de las autoridades competentes.