Cantabria cierra el perímetro de las dunas de Canallave y planta árboles y arbustos

Archivo - Dunas de Liencres y Costa Quebrada - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria ha ejecutado una actuación en el aparcamiento de Canallave, en el Parque Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada, centrada en la protección del sistema dunar.

Ha consistido en la instalación de un cierre perimetral y en la renaturalización del entorno con plantaciones de arbolado y arbustos, en una zona que se encuentra dentro del Parque Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada.

La actuación ha contado con una inversión de 48.182 euros, financiados al 100 por cien con fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los trabajos se han ejecutado en un plazo aproximado de un mes, ha informado el Ejecutivo regional.

La consejera, María Jesús Susinos, ha visitado la zona junto al alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, y miembros de la Corporación municipal --como los ediles de Obras, Conservación y Medio Ambiente-- así como el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, para comprobar el resultado de los trabajos.

La actuación ha consistido fundamentalmente en la instalación de un cierre perimetral natural con estacas de madera, diseñado para evitar el tránsito desordenado hacia el sistema dunar. La prioridad es proteger este espacio, un ecosistema "especialmente frágil", frente a "usos inadecuados que estaban provocando su degradación".

Así, con este cerramiento se marca "de forma clara dónde se puede estar y dónde no", ha explicado Susinos, que ha destacado que de esta manera se ayuda a ordenar el uso público y se favorece la recuperación de la vegetación y la estabilidad de las dunas".

Por su parte, el alcalde ha puesto en valor el impacto de la intervención dado "no es ningún secreto que muchas personas aparcaban en Canallave y accedían directamente a la duna, incluso con furgonetas o autocaravanas". Con este vallado "se protege la duna y se señala de forma visual el uso correcto del espacio", con lo que es "una medida fundamental para conservar este entorno natural".

Además del cierre, el proyecto ha incluido la plantación de encinas y metrosideros, adaptadas a las condiciones del entorno costero, y cuyo fin es recuperar la vegetación en el entorno del aparcamiento.

En este sentido, Caramés ha indicado que "existían desde hace décadas tamarindos que han desaparecido en más del 90 por ciento y los pocos que quedaban estaban en mal estado".

El objetivo es que "en pocos años la imagen sea completamente distinta", además de "aportar sombra a una zona muy utilizada como Canallave y Valdearenas", ha indicado el alcalde.