Cantabria colabora con Molledo en la mejora de infraestructuras agrarias y caminos rurales

Archivo - La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, visita obras en Molledo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha visitado este lunes Molledo para comprobar el resultado de los trabajos acometidos por su departamento para mejorar varias infraestructuras agrarias y caminos rurales del municipio.

En la visita, Susinos, que ha estado acompañada por el alcalde de Molledo, Joaquín Villegas, y la directora general de Desarrollo Rural, Carmen Fernández, ha destacado la importancia de estas actuaciones para garantizar el acceso a las explotaciones ganaderas, mejorar la seguridad de los usuarios y favorecer el mantenimiento de la actividad económica en el medio rural.

Entre los trabajos se encuentra la mejora de la pista de Sapudiales, con una actuación sobre 4.170 metros lineales, y otra en Helguera, sobre 1.293.

En un comunicado, la titular de Desarrollo Rural ha apuntado que estas obras son "especialmente relevantes" para los vecinos y el sector agroganadero que utilizan esta vía de forma habitual para acceder a pastos y explotaciones.

En líneas generales se ha llevado a cabo la limpieza de cunetas y terraplenes, así como en la mejora del firme.

Asimismo, la consejera y el alcalde han abordado la mejora de un camino en Santa Cruz de Iguña, con una longitud de 1.558 metros lineales.

Susinos y Villegas han coincidido en subrayar que la conservación y mejora de la red de caminos rurales constituye "una herramienta fundamental" para fijar población, facilitar el trabajo diario de ganaderos y agricultores y reforzar la seguridad en los desplazamientos por el entorno rural.

"Este tipo de actuaciones contribuyen a mejorar la calidad de vida de los vecinos y a impulsar la competitividad de las explotaciones ganaderas", ha concluido la consejera.