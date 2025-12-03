Cantabria comienza a elaborar un Plan Estratégico Industrial para avanzar en el nuevo modelo productivo

Grupo de Trabajo del Plan Estratégico Industrial de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

La Consejería de Industria ha comenzado la elaboración de un Plan Estratégico Industrial para Cantabria con el objetivo de avanzar en el nuevo modelo productivo para la región y así fortalecer la competitividad, resiliencia y capacidad de innovación del tejido industrial de la región, impulsando la transición digital y ecológica, además de asegurar su alineamiento con los ecosistemas estratégicos definidos a nivel europeo y nacional.

Con este fin, la Consejería ha formado un grupo de trabajo con la Universidad de Cantabria para la elaboración de este documento con horizonte en el año 2030, ha informado este miércoles el Gobierno.

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha recordado que la industria vive actualmente una profunda transformación y cambios muy rápidos, en los que la descarbonización, digitalización y autonomía estratégica están reconfigurando con celeridad las estructuras sectoriales regionales y las cadenas de valor globales.

"Se trata por tanto de un momento determinante en el que queremos poder actuar de la forma más informada posible", ha subrayado Arasti, quien ha explicado que la elaboración del Plan Estratégico Industrial para Cantabria debe aunar el conocimiento de los distintos departamentos del Gobierno de Cantabria con el bagaje académico multidisciplinar de la Universidad, lo que, en su opinión, permitirá contar con una visión "más completa y rigurosa" sobre la que construir el Plan.

Para ello, el Gobierno aportará su conocimiento del tejido industrial cántabro y marcará los objetivos a conseguir, mientras que la UC ayudará a ordenar y aportará su capacidad de análisis.

El Plan se elaborará, además, contando con un panel de expertos, tanto de Cantabria como externos, que garantizan una visión global y especializada, las empresas de Cantabria, así como con la participación de los principales agentes económicos y sociales de la región para, de esta forma conjunta, poder definir una orientación estratégica más completa e informada de la realidad industrial y un plan de acción.

En este sentido, el Plan Estratégico Industrial buscará fortalecer las sinergias con los planes del Gobierno de Cantabria con impacto en la industria, tales como el I Plan de Apoyo al Empleo Autónomo; la I Agenda Digital de Cantabria; el I Plan de Internacionalización de Cantabria; el Plan de Mayores de +45, y el Programa de formación con compromiso de contratación del Servicio Cántabro de Empleo.

Además, estará alineado y aunará al Plan de Sostenibilidad Energética (PSEC); al Plan Director de Suelo Industrial, ambos ya iniciados, así como a la figura de Proyecto Empresarial Estratégico.

OBJETIVOS Y ESTRUCTURA BÁSICA DEL PLAN

Una vez enfocados los diferentes aspectos que influyen a la industria como la transformación digital y el cambio de modelo productivo, la internacionalización, el empleo y la brecha entre la oferta y la demanda, así como la necesidad de formación, la energía o el suelo industrial, con este Plan se quiere estructurar y establecer el camino a seguir para los próximos años (horizonte 2030) de una manera lo más informada posible.

Así, el Plan Estratégico Industrial de Cantabria responderá a los objetivos generales de mejorar la productividad y competitividad, fomentar el crecimiento de las empresas industriales, impulsar la descarbonización de procesos y la formación en profesiones científico-técnicas.

Teniendo en cuenta que la atracción de inversión industrial es también clave para la región, el consejero ha destacado que ya se han dado pasos importantes como la bajada de impuestos o la figura de Proyecto Empresarial Estratégico, dando ya sus resultados, tales como el Proyecto Altamira o proyectos en la Pasiega, si bien se ha mostrado partidario de "seguir planteando cambios estructurales para que Cantabria se consolide como la tierra de las oportunidades".

La parte nuclear de este documento se orienta a la identificación de líneas de acción y proyectos tractores de alto impacto que permitan apalancar el cambio de modelo productivo y el desarrollo industrial de la región y avanzar en los ámbitos de la digitalización, sostenibilidad, internacionalización, talento e infraestructuras, así como la definición de esquemas de financiación, incluyendo el acceso a fondos nacionales y europeos, para su materialización.

Desde una perspectiva territorial, el Plan integrará un análisis por comarcas industriales, con un estudio específico de zonas industriales estratégicas de Cantabria en transición, como son las comarcas del Besaya y Campoo, caracterizadas por su fuerte peso industrial histórico y su necesidad de adaptación a los nuevos modelos productivos.

El objetivo es orientar las propuestas y proyectos tractores a las realidades territoriales, asegurando que la estrategia industrial regional sea territorialmente equilibrada y coherente con las dinámicas locales.

El punto de partida será la elaboración de un diagnóstico que centrará especialmente su atención en el análisis de los factores críticos para el desarrollo industrial, como son el suelo disponible, las comunicaciones (puerto, ferrocarril, etcétera), la energía (transición y capacidad de red) y capital humano (necesidades de formación).

Este diagnóstico abordará, asimismo, un análisis comparado de estrategias de especialización industrial en la Unión Europea.

POLÍTICA INDUSTRIAL EUROPEA

El Plan Estratégico Industrial para Cantabria se enmarca en la nueva agenda política europea y nacional que busca acelerar la doble transición digital y ecológica, modernizar el marco regulatorio, mejorar la calidad y la seguridad industriales, impulsar la simplificación administrativa y definir instrumentos de apoyo, como los Proyectos Industriales Estratégicos (PIEs) y los Ecosistemas Industriales Estratégicos.

El conocido como 'Informe Draghi' sobre 'El futuro de la competitividad europea', que establece un marco renovado para la política industrial de la UE basado en innovación, descarbonización y autonomía estratégica, será, según ha asegurado Arasti, una de las guías sobre las que pivotará el Plan Estratégico Industrial, identificando sectores estratégicos, oportunidades de participación en proyectos europeos (IPCEI) y marcos regulatorios que faciliten inversión e infraestructuras industriales competitivas o cualquier otra consideración que permita impulsar la aplicación del informe en la industria de Cantabria.