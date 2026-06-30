Cantabria concede 1,5 millones en ayudas para modernizar la flota pesquera

Archivo - Barcos amarrados en el puerto de Santoña - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la resolución con la relación de ayudas concedidas para inversiones a bordo de buques pesqueros en 2026, por un importe total de 1.500.000 euros.

Convocadas en octubre de 2025 y resueltas en junio de este año, están cofinanciadas en un 70 por ciento por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA 2021-2027) y en un 30% por el Gobierno regional, con una contribución pública que puede alcanzar hasta el 75% de los gastos subvencionables.

En total, 46 beneficiarios -entre armadores, empresas y profesionales del sector- recibirán estas ayudas destinadas a mejorar la seguridad, habitabilidad y eficiencia de sus embarcaciones, así como a reducir el impacto ambiental de la actividad pesquera.

La inversión global asciende a 2.749.524 euros, que permitirá impulsar actuaciones como la modernización de equipos y artes de pesca, la mejora energética de los buques, la adopción de sistemas de propulsión más sostenibles, la reducción de emisiones y el cumplimiento de las obligaciones medioambientales, incluidos los descartes y la recogida de residuos en el mar.

La consejera del ramo, María Jesús Susinos, ha destacado la relevancia de estas ayudas, que son "clave para garantizar el futuro" de la flota pesquera, al hacerla "más segura, más eficiente y, sobre todo, más sostenible".

"La modernización de los buques no solo mejora las condiciones de trabajo de nuestros pescadores, sino que también refuerza la competitividad del sector en un contexto cada vez más exigente desde el punto de vista ambiental".

En esta línea, Susinos ha incidido en que estas inversiones contribuyen directamente a la protección del medio marino y al aprovechamiento responsable de los recursos, en línea con los objetivos europeos y autonómicos de sostenibilidad.

CENSO DE ANGULAS.

Por otro lado, la Consejería, a través de la Dirección General de Pesca y Alimentación, ha publicado la actualización del censo de pescadores de angula de Cantabria.

La lista actualizada incluye un total de 19 pescadores autorizados, consolidando así un modelo de explotación responsable que equilibra la actividad tradicional con la conservación del recurso.

Esta resolución se enmarca en las competencias exclusivas de la comunidad en materia de pesca en aguas interiores, recogidas en el Estatuto de Autonomía, y responde al cumplimiento de la normativa regional, estatal y europea orientada a garantizar una gestión sostenible de los recursos marinos, en particular de la anguila europea, una especie sujeta a medidas específicas de protección y recuperación.

La revisión del censo se realiza conforme a la Orden que regula las condiciones de acceso y permanencia en esta actividad, incorporando las bajas por el incumplimiento de los requisitos en las últimas campañas.