Cantabria confía en firmar "muy pronto" con el Ministerio el convenio para financiar al 50% la intermodal de La Pasiega

SANTANDER 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria espera firmar "muy pronto" con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el convenio que materialice el acuerdo ya alcanzado para cofinanciar al 50 por ciento la estación intermodal ferroviaria del polígono de La Pasiega (Piélagos).

Así lo ha deseado este lunes la presidenta de Cantabria, María José Saénz de Buruaga (PP), durante el acto de firma del protocolo sobre la llegada de la alta velocidad a Reinosa.

En presencia del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y del presidente de ADIF, Pedro Marco, Buruaga ha subrayado que el acuerdo alcanzado con el Ministerio para cofinanciar la intermodal ferroviaria de La Pasiega es "importantísimo" pues esta actuación constituye un "proyecto estratégico de región".

Así, espera que este acuerdo se pueda hacer efectivo "muy pronto", en cuanto ADIF acabe de tramitar el convenio que deberán firmar ambas partes.

"Lo cierto es que estamos trabajando bien, de forma fluida, con lealtad, en sintonía con ADIF y yo creo que septiembre es un buen mes para retomar y para coger impulso en todas estas actuaciones", ha dicho la presidenta en alusión a esta y otras actuaciones en materia de infraestructuras, varias de ellas ferroviarias.

Buruaga ha insistido en que el "impulso" del Gobierno de la nación es "muy importante" para Cantabria, sobre todo el del Ministerio de Transportes, porque "es mucho el listado de las actuaciones que tenemos pendiente y mucho el tiempo que llevamos esperando y por lo tanto que tenemos que recuperar".

La presidenta ha reconocido que el de Transportes, actualmente dirigido por el socialista Óscar Puentes, es "el único" ministerio del Gobierno con el que el Ejecutivo cántabro ha llegado a acuerdos.