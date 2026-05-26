Cantabria conocerá en otoño el censo de rebecos y venados tras el "acusado descenso" de la última década

Archivo - Berrea en la sierra Peñamayor. - JAIRO PALACIOS - Archivo

SANTANDER 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria prevé conocer "en octubre o noviembre" los resultados de los censos de rebecos y venados en la región -los actuales datan de 2017 y 2015, respectivamente-, que comenzará a realizar en junio tras recibir "desde hace años" avisos por parte de los agentes del medio natural sobre el "acusado descenso" de la población de estas especies.

En 2017, la población de ciervos en la parte lebaniega de la Reserva Regional del Saja era de 3,17 por cada 100 hectáreas, "menos de la mitad" que la media de 7,24 de la Reserva. Y, desde entonces, ese dato descendido a causa de la sarna, la fiebre hemorrágica y las batidas.

Así lo ha detallado este martes en el Pleno del Parlamento de Cantabria la consejera del ramo, María Jesús Susinos, interpelada por el exconsejero regionalista Guillermo Blanco acerca de los criterios en los que se ha basado el Ejecutivo regional para reducir los permisos de caza de rebeco y venado y eliminar batidas y actuaciones en Liébana.

En esta línea, Susinos ha afirmado que en función de los resultados arrojados por los nuevos censos se modificarán los cupos de caza, y que, en caso de que haya una población superior a la estimada inicialmente, y "si lo aconsejan los técnicos", se podrá aprobar un plan extraordinario de aprovechamientos "con tiempo suficiente para tramitar la subasta y la adjudicación de los permisos correspondientes".

Esos plazos permitirían a la Consejería modificar los cupos de las batidas de los meses de febrero y marzo, cuando tendrá lugar la temporada de estas especies, una vez concluida la de jabalí.

A la espera de la actualización de los datos, Susinos ha pedido "prudencia", lo que para ella es "gestionar con responsabilidad y no desde la presión, la improvisación y el interés coyuntural". En este sentido, ha asegurado que el Gobierno actúa "desde el rigor técnico, la sostenibilidad y la defensa del interés general y de los ayuntamientos y las juntas vecinales que integran la Reserva Regional de Caza de Saja".

FERIA DE CAZA

Esta reducción de los cupos provocó la suspensión de la XV Feria de Caza, Pesca y Productos Alimentarios de Liébana --prevista el pasado marzo-- por parte de la Sociedad de Caza y Pesca de Picos de Europa, organizadora del evento.

Sobre ella, Susinos ha argumentado que esta asociación "privada" tomó una decisión "unilateral" porque el plan de caza "no respondía a sus expectativas" para la subasta de los permisos puestos a disposición de las juntas vecinales.

Por su parte, Blanco ha apuntado que se trata de una de las tres ferias más importantes de este tipo a nivel nacional, junto a las de Narcetur (Asturias) y Venalmazán (Soria), y ha lamentado la pérdida de este "gran escaparate" para apostar por un medio natural "vivo y activo" y que en su última edición consiguió una recaudación "cercana a los 100.000 euros".

Además, el exconsejero ha reproducido el comunicado emitido por la asociación sobre la suspensión del evento, que aseguraba que la temporada de caza "había sido positiva y no existían estudios técnicos que avalasen una reducción tan drástica de permisos".

Más allá, ha criticado la externalización de los censos por haberlos contratado por 18.000 euros, en lugar de hacerlos con medios propios, a lo que la consejera ha replicado que éstos se contratan a agentes externos "desde los últimos 30 años".

Además, Susinos ha censurado la "nefasta" gestión de Blanco durante su mandato como consejero del área por "tener censos desactualizados, dar batidas sin motivación, incumplir sistemáticamente la ley de creación de la reserva, dañar gravemente el equilibrio y el estado sanitario de ciertas especies de caza y perjudicar los intereses de los propietarios, al saltarse los informes de los agentes del medio natural, que son los ojos de la Consejería en el monte".